Com presença do Prefeito Celso Morais, NC Paraíso apresenta atletas para a temporada 2021

Na tarde da segunda-feira, 25, aconteceu em Paraíso do Tocantins, no Estádio José Pereira Rêgo (Setor Oeste), a apresentação oficial para a temporada 2021 do NC Paraíso, equipe de futebol que representará a cidade na 1ª Divisão do Campeonato Tocantinense de Futebol. O Prefeito Celso Morais e o Secretário Municipal de Esporte, Osmarivan Moreira, prestigiaram o evento, que contou com a apresentação de 18 atletas, comissão técnica e diretoria da instituição esportiva.

Originária da cidade de Santa Fé do Araguaia – TO e fundada em 2005 com o nome de Nova Conquista, a instituição esportiva terá como sede para os jogos como mandante no Tocantinense 2021, o Estádio José Pereira Rêgo (Pereirão).

De acordo com o Secretário Municipal de Esporte, Osmarivan Moreira, além de mandar seus jogos em Paraíso, a equipe contará com apoio da Prefeitura para treinamento e alojamento dos atletas. “Através desta parceria firmada, a gestão municipal está disponibilizando a estrutura do Complexo Esportivo do Estádio Pereirão e da Casa do Atleta, onde jogadores ficarão hospedados”, informa o Secretário.

Para o Prefeito Celso Morais, o incentivo ao esporte é uma das metas de sua gestão. “É uma felicidade termos uma equipe representando Paraíso a nível de estado e queremos como gestão, colaborar para o sucesso dessa empreitada”, destaca.

O investidor Fábio Barbosa de Sousa, um dos principais responsáveis pela vinda da equipe a Paraíso, ressaltou a importância da cidade, como um centro esportivo no Tocantins. “Paraíso conta com um dos melhores complexos esportivos do estado e estrutura para desenvolvermos um bom trabalho no campeonato”.

Tendo como técnico, Wicelmo Rodrigues, o NC Paraíso estreia na 1ª divisão do Campeonato Tocantinense no dia 21 de fevereiro no Estádio Pereirão, contra a equipe do Capital de Palmas.

Foram apresentados e deram início aos trabalhos de pré-temporada, os seguintes atletas: Juam e Mateus (goleiros); Euller, Danilo Baia, Maycon e Netinho (alas); Martins, Denis, Kaik e Netão (volantes); Yan, Rafinha e Gabriel (meias); Eric, Eric Nobre, Bininho, Vitor Gabriel e Tony Jr (atacantes).

Antes da apresentação dos jogadores foi respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma às vítimas do acidente aéreo que vitimou 4 jogadores do Palmas Futebol e Regatas, além do presidente da instituição e do piloto da aeronave.