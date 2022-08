Com prefeitos, ex-prefeitos e vereadores, deputada Claudia Lelis dá pontapé inicial na sua campanha de reeleição com grande reunião em PalmasLinha fina: Evento reuniu aliados políticos, apoiadores e comitivas de mais de 62 municípios do Tocantins

Por Assessoria

A campanha da deputada estadual, Claudia Lelis (PV) e candidata à reeleição recebeu apoio de peso em grande reunião na noite desta quarta-feira,18, no espaço Kazara, em Palmas. Líderes políticos, prefeitos, vereadores e ex-prefeitos de 62 municípios do Estado, das regiões sul, sudeste, norte, Vale do Araguaia e Palmas compareceram ao evento que marcou o pontapé inicial rumo a sua reeleição na Assembleia.

A noite teve clima de muita alegria, festa e empolgação de centenas de simpatizados que lotaram o espaço e fizeram questão de demonstrar seu apoio à candidata pevista. A deputada tem conseguido reunir cada vez mais prefeitos e vereadores e lideranças de todo o estado na sua campanha de reeleição.

Acompanhada do presidente do PV e coordenador da campanha, Marcelo Lelis, dos prefeitos Dolfin de Combinado; Elvis, Aliança do Tocantins;

Ney Nascimento de Aurora; Prefeito Heno Rodrigues. Formoso; Zé da Pedra, Novo Jardim. E dos vice-prefeitos, Kauê, Formoso; Marlin de Novo Acordo, e Rosalvo, Aurora; Nezinho, Aliança do Tocantins. Alem dos ex-prefeitos Miranda, Taguatinga; Goianir Barbosa, de Almas; Robledo Suarte, Natividade, e Vaquinho de Novo Jardim, a deputada Claudia começou sua caminhada rumo a reeleição.

Também estavam presentes o secretário da Casa Civil, Déocleciano Gomes; da Secretaria de Meio Ambiente e ex-prefeita de Brejinho de Nazaré, Miyuki Hyashida; do suplente de senador, Fernando Iberê além de muitas outras autoridades do Tocantins.

Prefeitos declaram apoio a Claudia Lelis

O prefeito Heno Rodrigues, Formoso do Araguaia, fez questão de reforçar o trabalho que a deputada Cláudia vem desenvolvendo pela região sul e o seu total apoio a Cláudia. “ É uma deputada que não tem deixado os prefeitos sem suporte, destina recursos para Formoso, é presente nas áreas que o município mais precisa, e por isso, a população de Formoso saberá reconhecer o trabalho dela e ela tem meu apoio incondicional”, declarou o prefeito.

Da região sudeste, o prefeito de Aurora, Dolfin destacou o trabalho da deputada em prol do turismo na região e declarou seu apoio a deputada pevista. “ É uma deputada que tem compromisso com Autora e representa o povo da região sudeste, e tenho certeza que ela se tornará a deputada mais bem votada do Tocantins nestas eleições. Por isso meu total apoio e vou trabalhar muito pela reeleição da Claudia ”, afirmou Dolfin.



Claudia lembra trabalho e afirma “ quero fazer muito mais”

Muito emocionada, a deputada Claudia fez questão de lembrar da sua trajetória política e agradecer o apoio que vem recebendo de várias partes do Estado. “ Estar hoje, nesse palco, cercada por meus prefeitos, vereadores, ex-prefeitos e apoiadores, marca o início da nossa caminhada rumo a nossa vitória no dia 2 de outubro e isso só renova ainda mais a minha força, e a minha garra em trabalhar pelo Tocantins”, afirmou.

Claudia também disse, “ o político tem a obrigação de cuidar do seu povo, e eu gosto de cuidar, gosto de andar pelo Tocantins e conversar com a população. Destinar uma emenda e saber que isso irá melhorar a vida da população no município, por isso coloco meu nome mais uma vez para disputar essa reeleição”, afirmou Lelis.

“Eu tenho força de vontade, não tenho medo e nem preguiça de trabalhar. E mais uma vez conto com o apoio de cada um de vocês, de cada tocantinense que acredita que posso fazer ainda mais pelo nosso Estado”, declarou a candidata que aplaudida de pé por todos os presentes. .