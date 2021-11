Com o tema ‘A Chama que nunca se apaga, a Memória que não de esvai’, 29º Arraiá da Capital acontece de 10 a 14 de novembro

A chama do Arraiá da Capital mais uma vez vai brilhar em novembro. Entre os dias 10 a 14 deste mês, representantes das quadrilhas juninas de Palmas se apresentam na 29ª edição da festa tradicional. O evento, ainda em razão da situação atípica por causa da pandemia por Covid-19, será realizado na grande Praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e transmitido ao vivo no canal do youtube da Prefeitura de Palmas.

Este ano, o Arraiá, que é promovido pela Fundação Cultural de Palmas (FCP) em parceria com a Federação das Quadrilhas Juninas do Tocantins (Fequajuto), terá o tema ‘A chama que nunca se apaga, a memória que não se esvai’ para relembrar que a chama da festa junina permanece, assim como a memória e a saudade daqueles que partiram durante a pandemia.

Público

O presidente da FCP, Giovanni Assis, explica que a festa foi adiada para novembro com a finalidade que fosse possível fazer uma festa no formato tradicional, porém em razão de ainda haver necessidade de ser mantido alguns cuidados em relação à transmissão da Covid 19, a organização optou pela transmissão on-line, com público reduzido, que será formado por aproximadamente 200 pessoas, integrantes das juninas e representantes do poder público e do setor cultural de Palmas.

“Dentro do sentimento de volta por cima, que a Prefeitura de Palmas adotou para esse fim de ano, o Arraiá da Capital mantém sua tradição, como maior evento junino do Tocantins, com todos os cuidados ainda necessários para o enfrentamento à pandemia, mas com a alegria, a beleza e com o retorno de parte do público, que poderá acompanhar o evento presencialmente. Para nós da FCP, foi uma espera e será uma grande realização, na esperança de retornarmos em 2022 com o evento 100% presencial e na data tradicional das festas juninas”, ressalta o presidente da FCP, Giovanni Assis.

Programação

Nesta 29ª edição, a festa contará com apresentações apenas de casais representantes das quadrilhas juninas da Capital, nas modalidades: Melhor Rainha do Arraiá da Capital, Melhor Casal de Noivos, Melhor Casal de Reis, Melhor Casal Cangaço.

Na programação, o Concurso da Rainha do Arraiá da Capital está marcado para o dia 10 de novembro. Já nos dias 11, 12 e 13 acontecem os concursos de Melhor Casal do Cangaço, Reis e Melhor Casal de Noivos, respectivamente. O dia 14 é reservado à premiação e apresentação dos vídeos dos ganhadores.

Premiação

Os vencedores do 29º Arraiá da Capital receberão os seguintes prêmios;

Quadrilhas Juninas: do 1º ao 5º lugar – Troféu.

Rainha do Arraiá da Capital:

1º lugar – Faixa de Rainha + Troféu + R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2º e 3º Lugar – Faixa de 2ª Rainha e 3ª Rainha.

Melhor Casal Cangaço:

1º lugar – Troféu + R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada integrante.

2º lugar – Troféu + R$ 2.000,00 (três mil reais) para cada integrante.

3°Lugar _ Troféu + R$ 1.000,00 (mil reais) para cada integrante

Melhor Casal de Noivos:

1º lugar – Troféu + R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada integrante.

2º lugar – Troféu + R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada integrante.

3°Lugar _ Troféu + R$ 1.000,00 (mil reais) para cada integrante

Melhor Casal de Reis:

1º lugar – Troféu + R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada integrante.

2º lugar – Troféu + R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada integrante.

3° Lugar -Troféu + R$ 1.000,00 (mil reais) para cada integrante.