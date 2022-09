Com o apoio do Estado, atletas representarão o Tocantins na etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê

Por Secom

Atletas tocantinenses estão prontos para a etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê, em Aracaju (SE). Com o apoio do Estado, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude (Seju), a delegação tocantinense segue nesta terça-feira, 20, rumo a mais esse desafio. As disputas serão realizadas nos dias 23 a 25 de setembro, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira.

O técnico da Seleção Tocantinense de Karatê falou sobre a preparação dos atletas. “Não tenho dúvidas que nossa equipe esteja extremamente preparada. Mesmo diante de todos os obstáculos impostos pela pandemia, conseguimos manter a regularidade dos treinos, e claro, potencializamos esse ano, principalmente nessa reta final. A equipe está composta por veteranos e novatos, porém muito forte e temos condições de trazer um ótimo resultado”, destacou.

Entre os representantes do Tocantins está Vinícius Studart Coelho, da categoria sub-10. “Estou ansioso para este campeonato. A gente está se preparando muito porque é importante para as nossas vidas, então temos que focar para conseguirmos medalhas”, disse o jovem atleta que fará a sua estreia na competição.

Heitor Tenório Rodrigues, também falou sobre a sua expectativa para a disputa da seletiva do Campeonato Brasileiro. “É a primeira vez que participo de um campeonato nacional e nossa equipe está treinando muito o ano inteiro. Eu estou muito animado para participar e esperando bons resultados”, explicou o atleta da categoria sub-12 –40kg.

O secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Flávio Cabanhas, destacou o potencial do Tocantins nas artes marciais. “Mais uma vez nossos atletas poderão mostrar a força do karatê estadual em uma competição nacional. Estaremos na torcida”, destacou o gestor da pasta.

A fase final do Campeonato Brasileiro será realizada em São Paulo nos dias 7 a 12 de novembro. Apenas os três colocados de cada uma dessas seletivas poderão participar.

Delegação tocantinense

Atletas / Categorias

1 – Adler Filho Abreu Bucar Parente (Júnior -68kg)

2 – Augusto Buzolin Ferrão (Sub-10)

3 – Alice Gonçalves Feitosa (Sub-12 –35 kg)

4 – Júlia Alecrim Costa (Cadete + 54 kg)

5 – Júlio César Araújo Nascimento (Sub-12 – 35 kg)

6 – Ian Carlos Abreu Bucar Parente (Sub-14 – 45kg)

7 – Kenedy Manriqui Pires Paixão (Sênior – 67kg)

8 – Suzana Maisa Nakamura (Sênior – 68 kg)

9 – Vinícius Studart Coelho (Sub-10)

10 – Virgílio da Silva Azevedo Júnior (Júnior – 61kg)

11- Heitor Tenório Rodrigues (Sub-12 –40kg)

12 – Karoliny Pereira Burjack (Sênior +55 kg)

13 – Wesley Borges Ramos (Sênior – 84kg)

14 – Filipe Gomes Tavares (Júnior – 55kg)

Técnicos:

Adller Bucar Parente

Kenedy Manriqui Pires Paixão

Wesley Borges Ramos