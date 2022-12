Com mais de 100 alunos, última etapa do Integra PC-TO tem início em Palmas

Após oito encontros em todas as regionais da Polícia Civil do Tocantins, a última etapa do Integra PC-TO teve início na manhã desta quarta-feira, 7, em Palmas, e segue até esta sexta-feira, 9. Participam da capacitação, além de policiais civis, bombeiros, policiais militares e penais.

O curso promovido pela Escola Superior de Polícia (Espol) conta com mais de 100 alunos matriculados, que vão aprender sobre inteligência emocional e autocuidado, técnicas de abordagem em zona urbana e rural e orientações de prática de tiro com instrutores do Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote).

A diretora adjunta da Espol, Lorena Josephine, participou da abertura do curso e fez um breve balanço acerca de todas as etapas do Integra PC-TO realizadas neste ano e a expectativa para o encerramento. “Foram mais de 500 alunos capacitados em 2022 e a avaliação foi muito positiva. Nesta última etapa, esperamos ter o mesmo sucesso das edições anteriores”, completou. A diretora adjunta ainda pontuou que o apoio dado pela gestão da Secretaria da Segurança Pública (SSPTO) é muito fundamental para o desenvolvimento dessas atividades.

Aluno do Integra PC-TO, o policial civil Rodrigo Barbosa Rodrigues ressaltou a importância dos cursos de formação continuada para que os policiais estejam sempre atualizados. “Com esse calendário de atividades tanto científicas quanto operacionais, nós estamos sempre aprendendo e evoluindo no trabalho”, pontuou. Rodrigo também é assessor de Tecnologia da Informação da SSP e destacou a inclusão da disciplina de crimes cibernéticos na grade curricular do curso. “É sensacional. Na TI da SSP, nós temos uma demanda muito grande de solicitações sobre o tema. Essa disseminação de conhecimento vai ajudar para que as equipes resolvam os problemas de forma mais rápida”, completou.

Integra PC-TO

O Integra PC é um curso de aperfeiçoamento das forças de segurança, realizado na modalidade presencial e à distância. A capacitação teve início na cidade de Paraíso, passou por Araguatins, Guaraí, Colinas, Dianópolis, Porto Nacional, Gurupi, Araguaína e agora Palmas.

