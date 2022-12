Com mais de 100 alunos inscritos, edição do Integra PC Palmas acontece entre os dias 7 e 9 de dezembro

Por Laiane Vilanova

Tem início nesta quarta-feira, 7, a edição do curso Integra PC em Palmas. São esperados 118 alunos entre policiais civis, de todos os cargos, e também alunos das forças de segurança: Bombeiros, Polícia Penal e Polícia Militar. A abertura acontece a partir das 8 horas na sede do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Tocantins (Sinpol).

A etapa de Palmas é a última edição do Integra PC promovida pela Secretaria da Segurança Pública do Tocantins por meio da Escola Superior de Polícia (Espol).

Os alunos foram divididos em quatro turmas: Agentes de necrotomia, Papiloscopista, Perito, e Delegados, nesta última estão incluídos os Agentes de Polícia Civil, Escrivães, Bombeiros e as polícias penal e militar.

O encerramento será na sexta-feira, 9, às 18 horas no Clube de Tiro Esportivo e Caça de Palmas, com a aula prática de tiro a ser ministrada pelo Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote).

Confira abaixo a programação completa, por turma:

Agente de Necrotomia

07/12: 8h – no SINPOL para a abertura.

10h – Espol para aula de Coleta de material biológico para exames laboratoriais forenses.

18h – Previsão para encerramento do dia.

08/12: 8h – Espol para aula de Perinecroscopia

18h – Previsão para encerramento do dia.

09/12: 8h – Tiro policial

18h – Previsão para encerramento do dia e do treinamento.

Papiloscopista

07/12: 8h – no SINPOL para a abertura.

10h – Espol para aula de Investigação Criminal Tecnológica.

19h – Previsão para encerramento do dia.

08/12: 8h – Espol para aula de Abordagem em Zona Urbana e Rural.

18h – Previsão de encerramento do dia.

09/12: 8h – Tiro policial

18h – Previsão de encerramento do dia e do treinamento.

Perito

07/12: 8h – no SINPOL para a abertura.

10h – Espol para aula de Identificação de madeiras.

18h – Previsão para encerramento do dia.

08/12: 8h – Espol para aula de QGIs e interpretação de imagens de satélite.

18h – Previsão de encerramento do dia.

09/12: 8h – Tiro policial

18h – Previsão de encerramento do dia e do treinamento.

Delegados, APC, EPC, Bombeiros, Penais e PM

07/12: 8h – no SINPOL para a abertura.

10h – Espol para aula de Investigação Criminal Tecnológica.

19h – Previsão para encerramento do dia.

08/12: 8h – Espol para aula de Abordagem em Zona Urbana e Rural.

18h – Previsão de encerramento do dia.

Encerramento todas as turmas

09/12: 8h – Tiro policial

18h – Previsão de encerramento do dia e do treinamento.

Edição: Vania Machado

Revisão Textual: Vania Machado