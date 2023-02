Com investimento de R$ 71,5 milhões, governador Wanderlei Barbosa entrega trechos da TO-070 e da TO-373 recuperados

O governador Wanderlei Barbosa inaugurou nesta quarta-feira, 8, 170 km de rodovias pavimentadas na região sul do Estado, melhorando a malha rodoviária do Tocantins. O investimento nas obras foi na ordem de R$ 71,5 milhões e promoveu melhorias na TO-070 e na TO-373.

A TO-070, que liga Dueré a Formoso do Araguaia, teve 61 km de sua extensão recuperada. Já a TO-373, que liga Alvorada, Araguaçu e a divisa dos estados do Tocantins com o Goiás, teve recuperação de 113,20 km de sua extensão.

“Nós queremos um Estado com o agronegócio forte, mas para isso temos que recuperar as rodovias e cuidar das nossas estradas, pois o Tocantins possui vários corredores de escoamento da produção”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa, que reforçou o investimento de mais de R$ 700 milhões do Plano de Recuperação e Conservação da Malha.

O presidente da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), Márcio Pinheiro, explicou que 21 km desse trecho precisaram ser totalmente refeitos em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), porém os 40 km restantes tiveram seu pavimento mantido, no entanto, foram recapeados e recuperados. “Estamos trabalhando para uma rodovia de qualidade para que o cidadão possa trafegar. Esse Governo é de reconstrução. Nós encontramos as estradas destruídas, prédios públicos, hospitais e escolas inacabados ou danificados, e o Governo vem trabalhando diuturnamente para cumprir os seus compromissos e o principal compromisso do governador Wanderlei Barbosa é retribuir para a população a confiança depositada nele, através do seu trabalho”, analisou. Ainda de acordo com Márcio Pinheiro, atualmente 1.500 km de rodovias estaduais estão em obras de restauração e recuperação.

O vice-governador Laurez Moreira complementou ao destacar a alegria de estar acompanhando o Governador na entrega de obras na região sul do Estado, onde nasceu e se criou. “O sentimento é de muita alegria de estar ao lado do nosso Governador entregando tantas obras importantes para a região sul do nosso Estado. São compromissos sendo cumpridos. É o cuidado com o nosso povo e o olhar de quem quer ver o Tocantins prosperando cada vez mais”, pontuou.

As obras tiveram início no dia 10 de junho de 2022 com previsão de término em 12 meses, porém, com apenas 8 meses corridos, o Governador entregou as duas rodovias já recuperadas. O engenheiro responsável pelas obras, Victor Gabriel Rocha Xavier, explicou que a restauração completa foi concluída em tempo antecipado devido à produtividade e à agilidade da empresa contratada, mas que a manutenção das estradas continuará pelo tempo restante do contrato.

O prefeito de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues, destacou que se inspira nos passos do Gestor para administrar o município. “Temos um tocantinense legítimo no comando do nosso Estado. Que tem disposição para melhorar e reconstruir o Tocantins, a mesma disposição que eu tenho para reconstruir a cidade de Formoso”, finalizou.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate