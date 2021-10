Com investimento de R$ 2,3 mi, Prefeitura de Palmas dá início às obras da Feira da Promessa

A prefeita Cinthia Ribeiro assinou a ordem de serviço no valor de R$ 2,3 milhões para a construção da primeira etapa da feira coberta em Taquaralto, conhecida como feira da promessa e aguarda há 30 anos pelos moradores. “As pessoas já não acreditavam mais que essa feira seria construída, mas as máquinas aqui estão e vieram para ficar e entregar uma feira no capricho, que atenderá cerca de 300 feirantes”, destacou Cinthia. Durante a solenidade, realizada ao lado da obra da feira, na tarde desta sexta-feira, 22, em Taquaralto, a prefeita também formalizou o recebimento de mais R$ 3,3 milhões para a realização de cirurgias de catarata e eletivas, recursos de emendas da senadora Kátia Abreu.

“Eu faço questão de apoiar a construção de feiras, pois atende quem produz debaixo de sol e chuva, mãos calejadas, e as donas de casa com um local adequado para comercializar seus produtos e também comprar”, discursou a senadora Kátia, responsável pela destinação de R$ 1,146 milhão do governo federal para a construção da feira em Taquaralto. A parlamentar frisou a confiança em destinar recursos via emenda para Palmas, porque tem visto a prefeita Cinthia fazer bom uso do recurso público e entregar obras aguardadas há muitos anos pela população.

A presidente da Associação de Moradores do Setor Sul (Amasul), Maria Helena Guimarães, detalhou que foram anos de promessas que a feira seria construída e está muito grata à prefeita Cinthia e à senadora Kátia por atender a essa demanda tão importante para os moradores de Taquaralto e região Sul. “Estou muito feliz com o início das obras, achei que nunca iria acontecer, foram anos de promessa e só agora vai virar realidade”, conta Maria Rodrigues da Silva, 65 anos, que trabalha como feirante há 30 anos. Delfino Barbosa dos Santos, feirante há 20 anos, ressalta que a prefeita Cinthia manteve sua palavra e a feira saiu da promessa e está virando realidade.

Saúde

Dos R$ 3,3 milhões destinados pela senadora Kátia via emenda parlamentar, R$ 1,8 milhão são para realizar 500 cirurgias eletivas – hérnia, vesícula, histerectomia, laqueadura e períneo – em Palmas, onde serão atendidos pacientes da Capital e de mais 36 municípios. Já R$ 1,5 milhão serão destinados para custear exames e 1.500 cirurgias de catarata em Palmas. “Acredito na construção de uma política respeitosa, de resultado e parceria e é assim que temos construído com a senadora Kátia, importante apoiadora da nossa Capital e que continuará destinando recursos para obras importantes em Palmas”, pontuou a prefeita Cinthia.

O evento também contou com a participação de vereadores, secretários municipais, líderes comunitários, feirantes e moradores do Taquaralto.

Detalhamento da obra

– Feira coberta em Taquaralto no valor de R$ 2.304.985,19, sendo R$ 1.146.000,00 de recursos do governo federal via senadora Kátia Abreu e R$ 1.158.985,19, recursos da Prefeitura de Palmas.

-Empresa responsável pela obra: Coceno Construtora Centro Norte Ltda – vencedora da licitação

– Prazo da obra: 12 meses

– A primeira etapa da obra atenderá cerca de 300 feirantes para a comercialização de verduras, frutas, cereais, peixes, refeições e produtos diversos.