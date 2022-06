Com investimento de R$ 1,5 milhão, Governo do Tocantins autoriza início de obras em escola de Augustinópolis

Em Augustinópolis, o Governo do Tocantins autorizou nesta quinta-feira, 9, o início das obras de melhoria do Colégio Estadual Manoel Vicente de Souza (CEMVS). Essa obra incluirá a reforma dos banheiros e a construção do refeitório, além de outras estruturas com investimento em torno de R$ 1,5 milhão.

O governador Wanderlei Barbosa destacou a importância da educação para o futuro do Tocantins e reforçou a necessidade da valorização dos profissionais da Educação. “A transformação de vidas se faz pela educação. Todas as profissões passam pelas mãos dos nossos educadores. É aqui que os nossos estudantes estão atentos verificando o que estamos falando. E são eles o futuro, o nosso futuro. São os nossos estudantes, para eles que nós trabalhamos”, declarou.

O secretário Executivo da Educação, Edinho Fernandes, ressaltou que estão em andamento obras em unidades escolares em todo o Estado. “Trabalhamos na melhoria da qualidade da educação, com base em três pilares, e um deles é a infraestrutura nas escolas. O Tocantins, hoje, é um canteiro de obras e, na educação, não é diferente. São 70 obras em todo o Estado, somando mais de R$ 80 milhões. Temos desde reformas simples até construção de escolas”, relatou.

O prefeito de Augustinópolis, Antônio Cayres de Almeida, manifestou a satisfação da população local com a assinatura de uma obra importante para a educação da cidade. “Queremos agradecer ao Governador pelas obras em andamento e pelas ordens assinadas na região, na educação e em outras áreas. Também quero agradecer aos professores e aos alunos por essa bela escola”, informou.

Participaram do evento estadual o secretário da Governadoria, Jairo Mariano; o secretário de Estado da Comunicação, Márcio Rocha; e os deputados estaduais Olyntho Neto, Amélio Cayres, Ricardo Ayres, Valderez Castelo Branco, Issam Saado e Fabion Gomes, além de prefeitos, vices-prefeitos, secretários e vereadores da região.

Colégio Manoel Vicente de Souza

O Colégio Estadual Manoel Vicente de Souza conta com 347 alunos matriculados, sendo 323 do ensino médio em Tempo Integral e 51 no técnico em Informática. São 14 turmas de ensino médio, sendo cinco turmas de 1ª série, cinco de 2ª série e três de 3ª série. A unidade tem 30 professores e 40 servidores administrativos.

Em 2019, o Colégio Manoel Vicente passou a fazer parte de um grupo de 22 escolas de ensino médio do Tocantins que aderiram ao Programa de Fomento à Educação em Tempo Integral, a Escola Jovem em Ação.

Edição: Luiz Melchiades

Revisão Textual: Marynne Juliate