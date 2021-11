Com homenagem a Jean Paul Belmondo, Cine Cultura exibe o Festival Varilux de Cinema Francês

Consolidada como a maior festa do cinema francês no Brasil, a 12º edição do Festival Varilux de Cinema entra em cartaz no Cine Cultura nesta quinta-feira, 25, com as exibições dos filmes ‘Arthur Rambo, Ódio Nas Redes’, às 16h30 e ‘Está Tudo Bem’, às 18h30.

A mostra fica em exibição até o dia 8 de dezembro e conta com dois clássicos da cinematografia francesa, em homenagem ao ator Jean Paul Belmondo e 17 longas-metragens inéditos. A grade de horários completa pode ser acessada no site oficial do evento, assim como as informações detalhadas de cada filme.

Para a curadora do Cine Cultura, Elisangela Dantas, receber o Festival Varilux é uma grande honraria: “Pela primeira vez vamos exibir na nossa sala o festival, que é o maior de filmes franceses fora da França. E claro, para nós da Fundação Cultural de Palmas é muito importante estarmos na rota de grandes eventos como este, além de poder levar ao público obras que fogem do cenário comercial”, explica.

No Cine Cultura serão duas sessões diárias conforme programação oficial, com ingressos no valor de R$ 15,00 a inteira e R$ 7,50 a meia entrada.

Jean Paul Belmondo

Entre os grandes destaques da edição de 2021 está uma mostra especial para homenagear o ator Jean Paul Belmondo. Morto em setembro de 2021, o ator protagonizou grandes obras como Acossado (1960), O demônio das onze horas (1965), O profissional (1981), entre outras. Para isso, o festival traz de volta às telonas dois filmes da cinematografia francesa para compor os clássicos homenageados da mostra. São eles: “O Magnífico” e “As Coisas da Vida”.

Serviço

12º edição do Festival Varilux de Cinema Francês

Local: no Cine Cultura – Espaço Cultural José Gomes Sobrinho

https://variluxcinefrances.com/2021/cidade/palmas-to/

Ingressos: R$15,00 (inteira) e R$7,50 (meia)