Com forte chuva em Gurupi, bombeiros apoiam e orientam moradores atingidos por enxurrada

Pelo menos sete residências foram invadidas pela enxurrada das fortes chuvas que caíram nesta noite em Gurupi, no sul do estado. Os bombeiros militares foram acionados por volta das 19h30, de terça, assim que o temporal começou e a água foi se acumulando e inundando as casas na Avenida Paraíba com a Rua Torrinha.

Segundo o tenente-coronel Guimarães Filho, comandante do 3º Batalhão, “a chuva caiu durante toda a noite e em algumas casas o acúmulo de água foi de praticamente um metro de altura”. “Essa pressão gerou o estouro de um muro, que desencadeou uma sequência de quedas dessas proteções envolvendo sete casas”, explicou.

Nesta manhã, os bombeiros militares voltaram ao conjunto de residências atingido pelo temporal e orientaram os moradores. Conforme o tenente-coronel, não houve necessidade da remoção de atingidos para unidades de saúde ou para abrigo e a Prefeitura deverá encabeçar as ações para limpeza das áreas.

“A enxurrada foi muito forte e em grande quantidade, transbordando sobre o meio-fio da rua, invadindo o quintal das casas. Agora cabe ao município dar o apoio com a retirada dos entulhos”, relatou.

Apenas danos materiais foram registrados, como a mobília das casas ficando encharcada pela lama e água. Assim que o dia amanheceu foi possível conferir os estragos causados.