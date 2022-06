Com estrutura multidisciplinar, Escola Estadual de Tempo Integral em Paraíso é entregue pelo Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), entregou nesta segunda-feira, 27, a Escola Estadual de Tempo Integral Professora Rita Andrade Santos, em Paraíso do Tocantins. A obra, que conta com uma estrutura multidisciplinar, iniciou em 2013 e, após uma série de paralisações, foi concluída com investimentos de R$ 18,2 milhões.

A Escola é uma unidade de Tempo Integral Padrão 750 alunos e conta com 10.581,00 m² de construção, sendo 21 salas de aula, além de bloco administrativo, biblioteca, auditório, seis laboratórios, refeitório, quadra poliesportiva coberta, bloco esportivo e piscina.

O governador Wanderlei Barbosa afirmou que o modelo da escola é completo. “Trazer uma escola com essa qualidade, além do ensino pedagógico, com uma infraestrutura ampla, é uma grande satisfação. A unidade busca ser completa para bem atender o estudante durante todo o dia. Esta escola, com certeza, vai melhorar os indicadores de educação desta região”, destacou.

Para o secretário de Estado da Educação, Fábio Pereira Vaz, a conclusão e a inauguração da escola representam a realização de um sonho de qualquer profissional da educação. “Esse modelo de estrutura é muito humanizado, proporcionando a qualidade e o espaço ideal para o aprendizado dos alunos. Além disso, esta escola também oferece, ao professor, os recursos necessários. Esta obra enriquece o ambiente pedagógico, que valoriza muito nossos estudantes e suas famílias”, explicou.

O prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais, lembrou da necessidade de valorização da educação para a construção de um futuro melhor. “Não estamos só inaugurando uma escola, estamos oportunizando que nossos estudantes alcancem seus objetivos. Esta inauguração marca a história da cidade”, afirmou.

Mais recursos

Com a inauguração de mais uma escola desse modelo, o diretor financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Waldir João, parabenizou pela implantação da unidade e afirmou que houve zelo na aplicação do recurso público.

O diretor também explicou que houve uma repactuação de recursos para escolas de tempo integral no Tocantins. “É um convênio antigo, que foi repactuado e, hoje, foi assinado o Termo de Compromisso. Em razão da execução desta escola e de outras, assinamos o Termo de Compromisso, em que serão aportados mais de R$ 31 milhões para todo o Estado, com o objetivo de efetivar esse programa de escola de tempo integral”, detalhou.

Valorização e oportunidade

O diretor da Regional de Educação de Paraíso do Tocantins, o professor Neivon Bezerra, pontuou que a inauguração é um momento de festa e alegria para a comunidade. “É uma obra importante que o próprio nome fala, integral, onde vamos promover educação e inclusão. Isso graças ao grande esforço do Governo que, mesmo em pouco tempo, destravou a estrada para nós caminharmos”, afirmou.

A estudante do 7° ano, Ana Elisa Alves Vieiras, ficou feliz em conhecer o novo espaço de estudo. “É bom. Na outra escola, quase não tinha nada e, nesta, temos muito espaço para brincar e estudar”, destacou.

A estudante do 9° ano, Carolina Rodrigues dos Reis elogiou o espaço físico da escola. “Está bem bonita a escola, bem estruturada”, comentou.

“Acho que saímos ganhando. O espaço dessa escola é bem maior, há muitas oportunidades e uma melhor estrutura. Biblioteca, laboratórios e piscinas”, completou Carla Vitória Rodrigues, que também cursa o 9° ano.

Edição: Luiz Melchiades