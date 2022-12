Com estoques em baixa, Hemorrede convoca população para doar sangue

A Hemorrede do Tocantins está com os estoques de sangue em estado crítico, com risco de desabastecimento, por isso, está convocando toda a população tocantinense que compareça a uma das unidades do hemocentro e faça a sua doação.

A responsável pelo Setor de Captação de Doadores do Hemocentro Coordenador de Palmas, Robéria Fernandes, explica que com as programações da Copa do Mundo diminuiu o fluxo de comparecimento nas unidades. “Aliado a isso tem as festas de fim de ano e estamos passando por um momento delicado, com baixo estoque que nos preocupa, pois já estamos nos aproximando das férias escolares que tende diminuir ainda mais a presença dos doadores até a unidade”.

“Estamos convocando toda a população para comparecer em uma de nossas unidades. O sangue não tem como ser fabricado, por isso precisamos da ajuda dos nossos doadores para reverter essa situação”, afirma a superintendente da Hemorrede do Tocantins, Pollyana Gomes.

Para doar sangue, os interessados podem procurar umas das unidades em Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Augustinópolis. O horário de funcionamento na Capital, em Araguaína e Gurupi é das 7 às 18 horas e as demais unidades das 7 às 12 horas. Para mais informações os doadores podem entrar em contato pelo 0800 642 8822 ou pelo WhatsApp 63 9 9944-8763

Requisitos básicos para doação de sangue:

Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.) em bom estado de conservação; ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação); estar em boas condições de saúde; pesar acima de 50 kg; não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas; após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar três horas. Não é necessário estar em jejum. Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.

