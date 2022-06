Com emenda do deputado Valdemar Júnior, o Cras de Lagoa da Confusão irá adquirir novo veículo

O deputado estadual Valdemar Júnior, destinou emenda parlamentar no valor R$100 mil, para Lagoa da Confusão, para a compra de um veículo para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade.

O dinheiro já está na conta da prefeitura, que será responsável pela compra do veículo destinado ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que é vinculado à Secretaria de Assistência Social do município.

“O nosso objetivo é ajudar Lagoa da Confusão no fortalecimento das ações sociais. O veículo vai atender as demandas do Cras, garantindo o desenvolvimento dos trabalhos de atendimento à população mais vulnerável do município que necessita de uma atenção especial”, disse Valdemar Júnior.

O CRAS desenvolve um trabalho fundamental na área de serviços sociais, possibilitando o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, principalmente em áreas de maior vulnerabilidade social.