Com capacitação, 28 novos técnicos atuarão no programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar

Por Redação

Fotos: FAET/Senar

28 novos técnicos estão sendo capacitados para atuarem no programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar. São zootecnistas, veterinários, agrônomos e técnicos em agropecuária que alinhados a metodologia do sistema estarão preparados para o campo.

Presente na abertura do treinamento, a superintendente do Senar, Rayley Luzza, destacou o principal objetivo do sistema que é “oferecer um atendimento de excelência para o produtor rural”. Segundo ela, a meta para 2023 é atender mais de 4.000 mil produtores pelo estado.