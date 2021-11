Com apoio da bancada federal, Wanderlei Barbosa debate federalização de rodovias estaduais no Ministério da Infraestrutura

Em reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, nessa quinta-feira, 4, em Brasília (DF), o governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, fez solicitações importantes para o fortalecimento da malha viária do Tocantins. Com apoio de parlamentares da bancada federal, Wanderlei discutiu a federalização de rodovias como a TO-050 (trecho de Silvanópolis a Porto Nacional), TO-020 (trecho de Palmas a Aparecida do Rio Negro) e da TO-335, conhecida também como Transcolinas.

Na ocasião, o Chefe do Executivo Estadual reforçou que os trechos das rodovias TO-050 e TO-020 sejam integrados a BR-010 e que a rodovia TO-335, que atualmente possui um grande tráfego de caminhões e que é de extrema importância para o escoamento de grãos no Estado, seja também federalizada. “O ministro Tarcísio conhece de perto os trechos das rodovias e reconhece a necessidade da federalização das mesmas. A Transcolinas, por exemplo, precisa urgentemente de reparação total da malha e nós iremos fazer o complemento em outras rodovias e trechos para melhorar o acesso. Já a TO-020 e a TO-050 estão em um processo de federalização mais adiantado”, frisou o governador Wanderlei Barbosa.

O ministro Tarcísio Freitas sinalizou de forma positiva às solicitações e confirmou a ida em dezembro ao Tocantins para uma agenda positiva, com lançamento de edital de licitação para a TO-235, visita às obras da ponte de Xambioá e ao aeroporto de Araguaína.

Presenças

Participaram da reunião o senador Eduardo Gomes e os deputados federais Tiago Dimas, Eli Borges e Carlos Gaguim. Os secretários de estado da Cidadania e Justiça, Heber Fidelis; e da Casa Militar, coronel Márcio Barbosa.

