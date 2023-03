Com apoio da Agtur, lago de Palmas recebe Torneio de Pesca Esportiva Tocantins

Entre 17 e 19 de março a Capital esportistas de todo o país participam da competição

O Torneio de Pesca Esportiva Tocantins começa nesta sexta-feira, 17, na Praia da Graciosa com apoio da Prefeitura de Palmas por meio da Agência Municipal de Turismo (Agtur). A competição tem o Lago de Palmas como principal cenário para realização do evento que atrai participantes de diversas regiões do Tocantins e de outros estados do País.

Com entrada gratuita, as inscrições serão realizadas presencialmente, no local do evento, que terá início no dia 17 a partir das 19 horas, com a entrega dos kits para as equipes. Além da competição de pesca, os espectadores poderão acompanhar o torneio de arremesso de precisão e shows musicais. Já no segundo dia, a programação começa às 7 horas, também com torneio e atrações artísticas, com o encerramento do evento marcado para o domingo, 19.

O presidente da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Tom Lyra, lembrou que o torneio já integra o circuito de eventos realizados na Capital e, anualmente, atrai pescadores do País inteiro, fomentando o mercado turístico de Palmas. Lyra destacou, ainda, a atuação da gestão da prefeita Cinthia Ribeiro no fortalecimento do turismo em Palmas. “O Lago de Palmas é um ambiente muito propício para a prática deste esporte que possui praticantes de todas as idades. O torneio atrai participantes de diversas regiões do Brasil movimentando a economia hoteleira e o circuito de turismo da cidade”, salientou.

Pesca esportiva

O Torneio já conta com mais de 130 equipes inscritas e receberá participantes de todo o estado, além de competidores da Bahia, Goiás, Maranhão, Pará, São Paulo e demais federações do Brasil.

Conforme explica Eduardo Mota, um dos organizadores do evento, o torneio tem como um dos principais objetivos divulgar o potencial turístico do lago da Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, que corta diversos municípios tocantinenses, incluindo Palmas. “Queremos desenvolver o turismo da pesca esportiva com seriedade, qualidade e técnicas que exigem o segmento, além de desenvolver a consciência ecológica dos pescadores da cidade, e dos turistas, por meio de divulgação e prática das leis que normatizam o esporte, visando principalmente o combate ao uso de materiais e atitudes poluentes e predatórias”, disse.

Premiações

De acordo com a organização do evento, para participar do torneio as equipes deverão ser compostas por até três pescadores, independente de sexo ou idade. Os principais prêmios do Torneio, como barco, motor de popa, caiaque e outros, serão sorteados entre as equipes participantes.

Apoio

Além da Prefeitura de Palmas, o torneio também conta com o apoio de órgãos federais, estaduais e municipais como Marinha do Brasil, Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Policia Militar Ambiental e Guarda Metropolitana. Lojistas do ramo da pesca e náutica, hotéis, e comércio em geral integram os apoiadores do evento que pretende abranger toda a população, mostrando os benefícios da pesca esportiva como fomento de turismo.