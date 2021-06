Com ações no Rio Sono, salva-vidas finalizam Nivelamento em Salvamento Aquático

A Companhia Independente de Busca e Salvamento (Cibs) está encerrando nesta quinta-feira, 10, a primeira etapa do Nivelamento em Salvamento Aquático, com 34 salva-vidas. Ao todo, são três dias de atividades, revendo uma série de técnicas para atendimento às vítimas.

No último dia de atividades, o grupo se deslocou para o município de Rio Sono, a 150 km de Palmas, para execução de técnicas em águas rápidas. Os salva-vidas integram as unidades do Corpo de Bombeiros Militar em Palmas, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e Dianópolis.

O major Rafael Menezes, comandante da Cibs, explicou que as atividades visam colocar os salva-vidas no mesmo nível de informações e de condições técnicas para possível atendimento na Temporada de Praia do Tocantins, caso ela venha a ser realizada.

“Estamos abordando técnicas para vários tipos de ambientes, inclusive já estivemos no meio do lago [da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, em Palmas], em água com correntezas e sem correntezas, com ou sem embarcações. Vale todo tipo de situação”, relatou o major.

Militares de todas as unidades vão participar do nivelamento. E a programação será executada entre os dias 15 e 17, em Gurupi; 22 e 24, em Araguaína e Araguatins (simultaneamente); e entre 29 de junho e 1º de julho, novamente em Palmas.

Segundo o major Rafael Menezes, tudo que se revisa e é ensinado no nivelamento tem como objetivo ser usado nos momentos de salvamento de alguma vítima, contudo, o oficial destacou que ainda não há uma certeza se o Tocantins terá a Temporada de Praia em 2021, por conta da pandemia da Covid-19.

“Sabe-se que a população, nesta época do ano, tende a procurar praias, rios, lagos, balneários para banhos, pescarias ou outras formas de lazer. E a nossa orientação é que os cidadãos tomem cuidado com as crianças, mantendo-as com água até a altura da cintura; não comer alimentos muito pesados e ir nadar; não se arriscar em travessias; e nem ingerir bebidas alcoólicas e depois se aventurar em nados, subestimando o seu organismo. Essas são nossas grandes recomendações, sempre”, pontuou o major Rafael Menezes.

Em 2021, o Tocantins já registrou 28 mortes por afogamentos. Em 2020, foram 73 casos.