Com a presença do Governador e deputados, Josi Nunes faz entrega de iluminação pública

Na noite desta sexta-feira, 10, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, entregou a iluminação pública do perímetro urbano da BR-153. A prefeita, Josi Nunes, explicou que a obra teve início em março e foram investidos cerca de R$ 1,300 milhão. “É uma obra importante, esperada, conseguimos realizar este ano e uma obra que promove segurança e beneficia a todos”, disse Josi Nunes, agradecendo ao empenho de toda equipe da Secretaria de Infraestrutura.

O secretário de Infraestrutura, Thiago Barros, relembrou a série de furtos ocorridos no trecho, o que dificultou muito a entrega desta obra, mas com muito empenho da gestão e equipe foi concluída com sucesso. Ele ainda falou de outros serviços feitos na cidade que estão melhorando a iluminação pública da Capital da Amizade.

Segundo ele, já foram feitos mais de 4 mil metros de rebaixamento de rede de energia para ampliar a iluminação pública, já foram implantados, mas de 11 mil pontos de led, faltando apenas 6 mil para Gurupi ficar com a iluminação 100% led.

O governador em exercício, Wanderley Barbosa, e comitiva prestigiaram a inauguração. O chefe do executivo estadual disse que é uma obra grandiosa. “É uma obra que beneficia a todos os brasileiros, que dá segurança a todos que trafegam pela via. Estamos felizes e quero parabenizar a gestão por entregar a população de Gurupi e todos que passam por aqui este benefício”, afirmou se colocando à disposição de Gurupi.

Em seguida, a prefeita Josi acompanhada pelo Governador em exercício Wanderley Barbosa realizou o acendimento das luzes.

Presenças

Participaram da solenidade, além da prefeita Josi Nunes e do Governador Wanderley Barbosa, o deputado federal, Carlos Gaguim; o presidente da Assembleia do Tocantins, deputado estadual, Antônio Andrade; a deputada estadual, Cláudia Lélis; os vereadores Ivanilson Marinho, Jair Sousa, Matheus Monteiro, Ronaldo Lira, Davi Abrantes, André Caixeta, Rodrigo Ferreira, Colemar da Saborelle; Zezinho da Lafiche e Débora Ribeiro.