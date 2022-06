Colégio Militar do Estado do Tocantins realiza solenidade de incorporação dos alunos em Araguaína

A Polícia Militar promoveu no sábado, 04, no Quartel do 2º Batalhão da Polícia Militar, em Araguaína, a Solenidade de Incorporação dos estudantes do Colégio Militar do Estado do Tocantins Jorge Humberto Camargo. Cerca de 330 alunos participaram da cerimônia, que contou com a presença do Coronel PM Júlio Manoel da Silva Neto, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins, do Tenente-Coronel PM Valdeonne Dias da Silva, Comandante do 2º BPM, o Tenente-Coronel Clégio Valadares Barbosa, Diretor do CMTO XV, além de autoridades civis, militares e familiares dos estudantes.

O Batalhão escolar foi apresentado pela aluna Kamilly Vitória Lopes Leite ao Coronel Silva Neto, Comandante-Geral da PMTO. Na sequência, os estudantes pronunciaram o tradicional juramento procedido pela aluna Sabryna Santos Vieira. Esse momento marca o compromisso do discente em se dedicar aos estudos, respeito à comunidade escolar, aos valores e princípios da instituição de ensino.

Um dos momentos marcantes foi a aposição de bibicos e luvas, ato esse que simboliza a integração completa do estudante ao Colégio Militar, com direito a utilização da farda oficial do CMTO. Em seguida, padrinhos e madrinhas realizaram a aposição de insígnias em seus afilhados.

Durante a solenidade, ainda foram homenageados o Comandante-Geral da PMTO, Coronel PM Silva Neto, o Comandante do 2º BPM, Tenente-coronel PM Valdeonne e a Diretora Regional de Ensino, Maria Eulessandra Sousa Castilho.

“Sou grato ao Comando da Polícia Militar, bem como à Secretaria de Educação do Tocantins, e parabenizo os estudantes por mais essa conquista na vida escolar, a qual foi demonstrada durante a Solenidade de Incorporação, tendo reflexo no desenvolvimento cognitivo dos educandos”, afirmou o Tenente-coronel PM Clégio, Diretor do CMTO XV.

Já o Tenente-Coronel Valdeonne enalteceu o trabalho dos servidores civis e militares na formação dos estudantes do CMTO, e destacou a importância do comprometimento das famílias e dos alunos, para que os objetivos de uma boa formação educacional sejam alcançados no cotidiano da unidade escolar.

Para o Comandante-Geral da PMTO, Coronel Silva Neto, “o sucesso dos colégios militares está firmado no comprometimento dos pais, alunos e dos profissionais civis e militares frente ao processo educacional significativo e de qualidade, sendo resultado de uma parceria relevante entre o governo do Estado e a Secretaria de Educação do Estado (Seduc)”.

O Batalhão Escolar realizou o tradicional desfile ao som de hinos e canções militares, sob os acordes da Orquestra do CMTO, formada por alunos dos dois colégios militares de Araguaína, Jorge Humberto Camargo e José Aluísio da Silva Luz.

Edição: Luana Barros

Revisão Textual: Luana Barros