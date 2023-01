Coca-Cola oferece mais de 50 vagas de trabalho em todo o Brasil para diversos cargos

Faltando apenas dois dias para o início de uma nova fase e ano, a produtora de bebidas mundialmente conhecida, Coca-Cola, está com diversas oportunidades de emprego em todo o país.

São mais de 50 vagas espalhadas pelo Brasil, com chances para diversos cargos e experiências para quem deseja começar 2023 com o pé direito e um emprego à vista.

Os cargos oferecidos pela Coca-Cola são diversos, como motorista, analista, supervisor, promotor de vendas, designer, coordenador, técnico, mecânico, desenvolvedor e muito mais. Incluindo vagas destinadas a pessoas com deficiência e jovem aprendiz.

As chances são para os estados do Amazonas, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso, Tocantins e muito mais regiões do Brasil.

Os pré-requisitos variam de acordo com a vaga desejada, mas tendo oportunidades para pessoas que buscam seu primeiro emprego e para profissionais com experiência. Além de cargos que exigem formação no ensino superior ou médio.

Os benefícios podem variar com o cargo e a região. Porém, os mais oferecidos são plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, refeitório, vale-transporte e seguro de vida. Alguns cargos oferecem Participação nos Resultados Solar (PRS), descontos nos produtos do portfólio Coca-Cola, previdência privada, licença maternidade estendida, licença paternidade estendida, Gympass, programa de saúde emocional e o consumo liberado dos produtos do portfólio nas dependências da empresa.

Para mais informações e inscrição é preciso acessar o link.

Resumo Empregos Coca-Cola 2022 / Coca-Cola Femsa Brasil

Cargos: Motorista, Auxiliar institucional, Operador, Ajudante

Áreas de Atuação: Administrativa, Operacional

Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior

Estados com Vagas: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO‍, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE