O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Gurupi publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 17, o edital de chamamento público para seleção de projetos privados voltados à promoção e defesa dos direitos da infância e da adolescência, a serem executados com recursos captados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) de Gurupi.

As entidades não governamentais interessadas em participar tem até o dia 16 de setembro para enviar os projetos e a documentação, que devem ser protocolados na Sala dos Conselhos, localizada no prédio do Centro Administrativo da Prefeitura, saída para Peixe, e que funciona de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 13h30.

Devem ser selecionados até 04 projetos privados voltados à promoção e defesa dos direitos da infância e da adolescência, a serem executados com recursos captados pelo FMDCA de Gurupi, que estejam em consonância com as políticas públicas da criança e do adolescente e que sejam inovadores e/ou complementares a essas políticas. A finalidade da seleção de projetos é apoiar ações de melhorias e aprimoramento no funcionamento dos serviços, programas, projetos e/ou entidades que atendem crianças e adolescentes em Gurupi.

O resultado final deve ser publicado no Diário Oficial do município. As parcerias a serem celebradas terão vigência de 12 meses, em consonância com a execução prevista no plano de trabalho aprovado.

A documentação necessária para participar do chamamento público pode ser conferida no Edital nº 01/2021/CMDCA.

Mais informações na Sala dos Conselhos, pelo telefone (63) 3301-4318 ou no e-mail: saladosconselhosgurupi@gmail.com.

×CMDCA de Gurupi vai selecionar projetos voltados à promoção dos direitos da infância e adolescência