Cirurgia Fila Zero é lançado em Porto Nacional

O Programa Tocantins Cirurgia Fila Zero foi lançado nesta sexta-feira, 29, no auditório do Centro de Convenções Comandante Vicente de Paula (Vicentão), com a participação da Senadora da República Kátia Abreu, prefeitos e representantes dos 13 municípios que compõem a região de saúde Amor Perfeito. Durante o evento, a parlamentar e o prefeito Ronivon Maciel assinaram um Termo de Parceria que tem por finalidade a execução dos programas Tocantins Cirurgia Fila Zero e Tocantins Catarata Zero, onde R$ 1.707.859,00 já foram destinados ao município.

Na ocasião foi comunicado que o “Tocantins – Catarata Zero”, será retomado no município, com a realização de cirurgias de catarata. O objetivo é oferecer tratamento cirúrgico em tempo adequado à população, ampliando o acesso dos usuários que aguardam por cirurgias eletivas de baixa e média complexidade, evitando complicações secundárias.

Os programas de cirurgias serão desenvolvidos em parceria com a prefeitura municipal de Porto Nacional, que será cidade polo para executar as cirurgias eletivas de hernia, perineoplastia, vesícula, histerectomia, laqueadura e também as de catarata, com a finalidade de zerar a fila de espera por estas cirurgias.

Em seu discurso a Senadora Kátia Abreu disse que “vai zerar essa fila de pacientes que estão há anos esperando por uma cirurgia eletiva”. De acordo com a senadora, “até 2022 todos os moradores do estado, que já foram regulados pelo município, serão atendidos. A saúde dos Tocantinenses é uma prioridade para mim e levo esse propósito a sério”, afirmou.

O Prefeito Ronivon Maciel disse estar honrado com essa parceria, pois a sua gestão visa priorizar a saúde. “É um momento muito especial, de avanço. Uma das nossas maiores preocupações é a saúde pública. Ampliando o número de cirurgias eletivas, garantimos mais qualidade de vida aos pacientes e o fim dessas longas e sofridas filas de espera”, destacou.