Cinthia Ribeiro participa do lançamento da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas

Ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos ministros de Estado das Comunicações, Juscelino Filho, e da Educação, Camilo Santana, e demais autoridades, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, participou nesta terça-feira, 26, do lançamento da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas.

A solenidade aconteceu em Brasília, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. “Para Palmas, é uma honra participar deste evento que une educação e tecnologia; que busca universalizar a conectividade nas escolas públicas, minimizar as diferenças em relação ao acesso e garantir uma internet de qualidade”, comentou a prefeita.

Com esta estratégia, a expectativa do Governo Federal é de que, até 2026, todas as instituições públicas de educação do Brasil sejam beneficiadas com mais conectividade para uso administrativo e pedagógico. “Esperávamos ansiosos por este momento. Esta nova iniciativa, com certeza, será uma experiência transformadora na vida dos nossos estudantes,” destacou Filho.

Por meio do Ministério das Comunicações (MCom), o Governo Federal estima investir cerca de R$ 8 bilhões no projeto. As ações do Escolas Conectadas passam por seis eixos: Conectividade, Ambientes e Dispositivos, Gestão e Transformação Digital, Recursos Educacionais Digitais, Competências e Formação Currículo.

O ministro da Educação, Camilo Santana, falou da importância da internet para a aprendizagem. “Vamos valorizar as competências digitais para cada etapa do ensino. A escola precisa ser um lugar atrativo para os nossos jovens”, destacando que, atualmente, a conectividade é fundamental.