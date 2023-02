Cinthia Ribeiro participa de reunião com o Comitê de Governança sobre transporte coletivo

Estratégias para o aprimoramento da qualidade do transporte coletivo de Palmas estiveram em pauta, durante a reunião do Comitê de Governança na manhã desta segunda-feira, 13, no prédio dos Buritis. A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, participou das discussões. “Estamos avançando, superamos a fase mais difícil. Agora, por meio de pesquisas, consultas à população, estudos e ações, estamos construindo o transporte público que o palmense merece.”

Outras questões serão apresentadas durante uma coletiva de imprensa que terá como tema os 100 dias da Agência de Transporte Público de Palmas (ATCP). A agência foi criada por meio da Medida Provisória nº 5/2022, quando a Prefeitura assumiu a operação do transporte coletivo da Capital.

Estavam presentes na reunião a secretária de Planejamento e Desenvolvimento Humano (Seplad), Mila Jaber; o procurador-geral do Município, Mauro Ribas; o secretário da Casa Civil, Gustavo Bottós; o presidente da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), Fábio Chaves; o secretário de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr), Edmilson Vieira, e o secretário de Transparência e Controle Interno (Secti), Eliezer Barros.

Segurança

Desde a última sexta-feira, 10, a garagem da ATCP conta com monitoramento 24 horas. Além de câmeras de vigilância, foi instalada no local uma unidade móvel da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP). A ideia com esta iniciativa é proporcionar mais segurança aos usuários e funcionários.