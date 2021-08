Cinthia Ribeiro participa de evento nacional sobre eficiência energética

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, participou nesta quinta-feira, 12, de uma live com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). No evento, que teve como tema ‘A retomada verde em regiões metropolitanas’, Cinthia Ribeiro expôs as diretrizes e a visão de transição energética desenvolvida pela Prefeitura de Palmas. Outros gestores municipais também apresentaram projetos, programas e soluções de eficiência energética.

Os programas e projetos apresentados pela prefeita Cinthia Ribeiro referem-se a questões ligadas à sustentabilidade, otimização dos recursos públicos, segurança, qualidade do ambiente de trabalho e, principalmente, qualidade de vida. A gestora aproveitou para destacar o potencial da Capital quando o assunto são as fontes renováveis, como a energia solar, e reiterou os desafios para alcançar uma autonomia energética.

“O nosso objetivo é transformar Palmas em uma cidade inteligente sob a perspectiva de energia. A ideia é investir e promover melhorias na qualidade dos ambientes dos prédios públicos, com aquisição de equipamentos novos, modernos, sustentáveis, com menor consumo, bem como otimizar a iluminação pública, promovendo mais segurança e qualidade de vida. Dessa forma, além de contribuir com o meio ambiente, reduzimos os custos ao erário público,” destacou a prefeita.

O prefeito de Aracaju (SE) e também presidente da FNP, Edvaldo Nogueira, considerou importante unir forças para enfrentar temas tão importantes e atuais. “Sou muito otimista, é preciso incentivarmos, buscarmos ferramentas e recursos em conjunto. Sou a favor da união e contra o desperdício, esta visão de transição energética deve ser pensada por toda a sociedade”, pontuou.

Participaram do evento o representante do BID no Brasil, Morgan Doyle, o diretor técnico da IX Estudos e Projetos, Fábio Horta, além do presidente da FNP e prefeito de Aracaju (SE), Edvaldo Nogueira, e do prefeito de Guarulhos (SP), Gustavo Henric Costa.

Enerflix

Durante o encontro, os gestores municipais puderam conhecer a Enerflix, uma plataforma digital gratuita que auxilia os municípios na economia de energia, capacitando de forma on-line os servidores para desenvolvimento de projetos e eficiência energética.

Ações sustentáveis

Seguindo as diretrizes de uma gestão sustentável, está em andamento em Palmas o projeto de eficiência energética dentro das Unidades de Pronto Atendimento (Upas) da Capital. Esta iniciativa preza pela qualidade no ambiente de trabalho e no serviço público em saúde, a redução do consumo de energia e a otimização de recursos públicos.

Outra ação importante é a substituição de lâmpadas convencionais por LED, modelo mais eficiente e econômico. Palmas já modernizou 25% de toda sua infraestrutura de iluminação pública. Dos 46 mil pontos de iluminação em ruas, avenidas, equipamentos públicos e cartões postais da Capital, mais de 11 mil, atualmente, usam tecnologia de LED.

A construção do parque solar para geração de energia fotovoltaica, um investimento estimado em R$ 30 milhões é outro destaque no município. Na primeira fase, toda iluminação pública de Palmas passa ser abastecida por energia renovável. Palmas possui também programas como o Palmas Solar, política tributária com incentivos à sustentabilidade.