Cinthia Ribeiro entrega duas praças novas na região Norte de Palmas

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, entregou à população dois importantes espaços de convivência e lazer na região Norte da Capital. As novas praças das quadras Arno 41 (403 Norte) e Arne 64 (508 Norte) foram oficialmente inauguradas na tarde desta terça-feira, 18, como parte da agenda comemorativa dos 32 anos de Palmas completados neste dia 20 de maio. As obras foram construídas com recursos próprios do Município, oriundos de emendas parlamentares, num total de mais de R$ 1 milhão.

As praças contam com quadra poliesportiva, parquinho infantil, academia ao ar livre, e amplo espaço para a realização de caminhadas e outras atividades físicas. Além disso, as calçadas que contornam o espaço foram construídas com piso tátil e acessibilidade para as pessoas com deficiência.

De acordo com a dona de casa Daniella Nestor Dourado de Lima, moradora da Arno 41, a praça era aguardada há mais de 20 anos pelos moradores. “Antes faltava um lugar para as crianças brincarem com segurança e estou muito feliz por ter este local de lazer bem pertinho de casa”, declarou.

A professora aposentada Berenice Guimarães Figueiredo, moradora da Arne 64, destacou o empenho da prefeita para tornar a praça uma realidade. “Ela não prometeu, ela assinou a ordem de serviço. E é por isso que tinha que ser uma mulher para fazer (a praça), porque ninguém fez.”

Cinthia Ribeiro ressaltou que as praças trazem muitos benefícios sociais à comunidade. “Estes espaços trazem qualidade de vida para os moradores, trazem segurança e valorizam a região. Fico muito feliz em entregar essas praças e ver a satisfação da população. Palmas é pensada como um todo e hoje temos muito o que celebrar”, declarou.

A entrega das praças à comunidade atendeu às medidas sanitárias contra a Covid-19. Participaram alguns secretários municipais, representantes das comunidades e vereadores, dentre eles, o autor da emenda parlamentar da praça da Arno 41, Folha Filho. A praça da Arne 64 foi viabilizada com emenda do ex-vereador Milton Néris.