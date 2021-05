Cinthia Ribeiro e Tiago Dimas discutem pautas de interesse de Palmas

Dando prosseguimento à agenda positiva que marca o mês de aniversário de 32 anos de Palmas, a prefeita Cinthia Ribeiro aproveitou a sexta-feira pós-feriado para trabalhar na articulação política, com vistas a captar recursos para a Capital tocantinense. Cinthia recebeu em seu gabinete o coordenador da bancada do Tocantins no Congresso Nacional, deputado federal Tiago Dimas. Na pauta do encontro, os projetos para Palmas aptos a receber emendas parlamentares.

“A gestão municipal está num ótimo momento, com a retomada de grandes obras que estavam suspensas e outras que aguardavam para ser iniciadas, que somadas chegam a R$ 200 milhões. Temos de aproveitar esse ritmo e ampliar os investimentos, e a bancada tocantinense no Congresso é uma parceira fundamental para carrear recursos federais que vão impulsionar a economia neste cenário incerto de pandemia”, acredita Cinthia Ribeiro.

O deputado Tiago Dimas ouviu os pleitos da prefeita e sinalizou que o diálogo renderá bons frutos para os palmenses. “A prefeita Cinthia, como sempre, foi muito cordial. Palmas tem suas necessidades e interesses nas pautas que competem ao Congresso e eu sei da importância da nossa Capital para o desenvolvimento do Estado como um todo. Esse diálogo franco é muito bom para a democracia e vai voltar a ocorrer outras vezes.”