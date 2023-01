Cinthia Ribeiro condena atos terroristas e irá apurar suposta participação de servidores de Palmas

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, manifestou sua indignação acerca dos atos terroristas da tarde deste domingo, 8, que aconteceram em Brasília, e disse tratar-se de um gesto “sem precedentes na história do nosso País”. Cinthia disse, ainda, que a população assiste, hoje, à “prova de que o Brasil está doente”.

Ela conclamou às autoridades para que os responsáveis pelo vandalismo que tomou conta da Praça dos Três Poderes “sejam investigados e punidos exemplarmente, além dos mandantes, financiadores e autores dessa barbárie”, afirmou a prefeita.

Por determinação da prefeita Cinthia Ribeiro, a Prefeitura de Palmas vai apurar possível participação de servidores públicos municipais nos atos terroristas e de vandalismo presenciados em Brasília no último domingo, 8. A gestora determinou às pastas competentes que levantem todas as informações necessárias, incluindo comprovação do exercício da função, de servidores flagrados participando do ato, com amplo direito à defesa e ao contraditório.

Agenda

Em encontro promovido pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Cinthia Ribeiro participa na manhã desta segunda-feira, 9, de reunião virtual com demais gestores de cidades acima de 100 mil habitantes para debater a crise política, avaliar e deliberar sobre as implicações, nos municípios, das invasões nas sedes dos Três Poderes.