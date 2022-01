Cinthia Ribeiro anuncia início do ano letivo com obrigatoriedade do comprovante de vacinação para público acima de 12 anos

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

Na manhã desta segunda-feira, 31, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, usou suas redes sociais para anunciar o início do ano letivo, que se inicia nesta data. Na oportunidade a chefe do Executivo Municipal ressaltou que será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação para alunos acima de 12 anos, professores, servidores e prestadores de serviços. A medida visa evitar a disseminação da Covid-19 nos ambientes escolares.

A Prefeitura de Palmas segue imunizando crianças de cinco a 11 anos com e sem comorbidades. E nesta segunda-feira são seis locais exclusivos para este público sendo: das 8h às 12h nas USFs 405 Norte (Arno 42), 1004 Sul (Arse 101) e USF Novo Horizonte; e das 13h às 17h nas USFs 409 Norte (Arno 44), USF 403 Sul (Arso 101) e USF José Hermes.

Além da necessidade do agendamento pelo site Vacina Já é preciso apresentar no ato da vacinação o documento de identidade, CPF ou certidão de nascimento da criança, Termo de Consentimento (disponível no site ou na unidade de saúde), cartão de vacinação e o laudo médico comprovando a comorbidade ou condição especial, caso a criança tenha.