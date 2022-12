Cinthia procola LOA no valor de 2 bilhões; Concursos Públicos – Clínica da Mulher – UPA Infantil e Paço Municipal estão incluídos no Projeto de Lei

O projeto da Lei Orçamental Anual (LOA) 2023, no valor de 2.030 bilhões, foi protocolado na Câmara de Vereadores. Esse recurso será direcionado para diversas ações em benefício do Capital. Cerca de R$ 480 milhões serão destinados para atender as prioridades deliberadas pela população na consulta online e audiências públicas de orçamento participativo.

A área da Saúde será contemplada com o valor de R$ 395,7 milhões, infraestrutura com R$ 395,8 milhões e Educação com o valor de R$ 579,3 milhões. A LOA 2023 prevê ainda a construção de novas creches, praças e quadra poliesportiva; realizando concursos públicos; a Casa da Mulher Brasileira; a clínica da mulher; a UPA infantil e a clínica de bem-estar animal.

Esses, entre outros investimentos, vão melhorar nossa cidade, oferecendo saúde, educação e qualidade de vida para toda a população.