Cinema e vinho está de volta com pré-estreia estreia do Festival Varilux

Filme francês, degustação de vinhos e apresentação do Madrigal Palmas. Assim será o retorno do ‘Cinema e Vinho’, neste domingo, 19, às 19h30. O evento é realizado pelo Cine Cultura da Fundação Cultural de Palmas (FCP), que pretende criar um ambiente de encontro entre os amantes do cinema e do vinho.

Desta vez, ‘Cinema e Vinho receberá’ a pré-estreia do Festival Varilux de Cinema Francês 2022, com o filme ‘O Herói’, obra do diretor Asghar Farhadi, que conta a história de Rahim, um calígrafo que está na prisão por conta de uma dívida que não conseguiu pagar. O Festival começará oficialmente no dia 21 de junho, também no Cine Cultura.

Música e degustação de vinhos franceses

Para dar mais paladar a noite, o Grand Cru Vinhos e Restaurante Palmas, em parceria com a FCP, oferecerá degustação e venda de vinhos com rótulos franceses. O restaurante está localizado na frente do Cine Cultura, no projeto ‘Janelas Casa Cor’

Além disso, o Madrigal Palmas, grupo menor de cantores que é vinculado ao Coral Municipal de Palmas, apresentará um repertório de canções francesas para deixar a noite ainda mais agradável.

Ingressos

Os ingressos já estão disponíveis na Fundação Cultural de Palmas e no Cine Cultura Palmas, localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. Custa R$ 15,00 a Inteira e R$ 7,50 a meia.

Mais Informações: 3212-7308/7307.