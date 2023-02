Cine Cultura realiza Semana do Cinema com ingressos por apenas R$ 10,00

De 9 a 15 de fevereiro, todos os filmes da programação do Cine Cultura estarão com valor promocional de apenas R$ 10,00. A promoção faz parte da campanha nacional – Semana do Cinema, que tem como objetivo democratizar o acesso do mundo cinematográfico à sociedade. Como destaque da semana entra o filme ‘Perlimps’, do cineasta Alê Abreu, que estreia nesta quinta-feira, às 16h30.

Para aqueles que quiserem curtir um cinema em família, o filme ‘Perlimps’ é uma ótima opção. A animação brasileira mostra a jornada de aventura e fantasia de Claé e Bruô, agentes secretos de reinos rivais. A dupla precisa superar suas diferenças e unir forças para encontrar os Perlimps, criaturas misteriosas capazes de encontrar um caminho para a paz em tempos de guerra.

Paloma

Outra estreia, às 18h10, é o longa ‘Paloma’, que conta a história de uma mulher trans decidida a realizar seu maior sonho: um casamento tradicional, na igreja, com o seu namorado Zé. Ela trabalha duro como agricultora numa plantação de mamão e economiza para pagar a festa. A recusa do padre em aceitar seu pedido obrigará Paloma a enfrentar a sociedade rural. Ela sofre violência, traição, preconceito e injustiça, mas nada abala sua fé.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis na Fundação Cultural de Palmas (FCP) e no Cine Cultura Palmas, localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. Mais informações no telefone (63) 3212-7308/7307.

Programação

Quinta: 09/02/2023

16h30 – Perlimps, Alê Abreu

Fantasia| Brasil|2022|80’

Classificação: Livre

18h10 -Paloma, Marcelo Gomes

Drama|Brasil|2022|110’

Classificação: 16 anos

20h- Maria, Ninguém Sabe Quem Sou Eu, Carlos Jardim

Documentário| Brasil| 2022| 100’

Classificação: Livre

Sexta: 10/02/2023

14h30 – Filme do Tênis, Rodrigo de Oliveira e Vania Catani

Documentário| Brasil|2021|110’

Classificação: 12 anos

16h30 – Perlimps, Alê Abreu

Fantasia| Brasil|2022|80’

Classificação: Livre

Sábado: 11/02/2023

16h30- Reginaldo Rossi, Meu Grande Amor, José Eduardo Miglioli Junior

Documentário| Brasil|2017|85’

Classificação: 12 anos

18h – Perlimps, Alê Abreu

Fantasia| Brasil|2022|80’

Classificação: Livre

19h30 – Holy Spider, Ali Abbasi

Drama, Suspense |Alemanha| 2022|137’

Classificação: 18 anos

Domingo: 12/02/2022

16h10 – Um Broto Legal, Luiz Alberto Pereira

Biografia| Brasil| 2022|94’

Classificação: 16 anos

18h10 -Andança – Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho, Pedro Bronz

Documentário |Brasil|2022|110’

Classificação: 12 anos

20h10 -Aftersun, Charlotte Wells

Drama| Reino Unido/EUA|2022|102’

Classificação: 14 anos

Terça:14/02/2023

16h30 – Perlimps, Alê Abreu

Fantasia| Brasil|2022|80’

Classificação: Livre

18h30 -Triângulo da Tristeza, Ruben Östlund (pré-estreia)

Drama, comédia| Alemanha|2022|150’

Classificação: 14 anos

Quarta: 15/02/2023

14h30- Muco: Contradição na Tradição, Oberom

Documentário | Brasil, EUA, Índia | 2022| 109 min

Classificação: 12 anos

16h30 – Perlimps, Alê Abreu

Fantasia| Brasil|2022|80’

Classificação: Livre

18h10 -Andança – Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho, Pedro Bronz

Documentário |Brasil|2022|110’

Classificação: 12 anos

20h10 – Decisão de Partir, Park Chan-Wook

Romance, Drama, policial| Coréia do Sul|2022|138’

Classificação: 14 anos