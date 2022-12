Cine Cultura estreia filme ‘Pequenos Guerreiros’

Artistas de rua, parques de diversões, salas de cinema, paisagens deslumbrantes, figuras tradicionais do sertão nordestino e até mesmo dinossauros surgem no filme ‘Pequenos Guerreiros’, animação brasileira que estreia no Cine Cultura nesta quinta-feira, 22, às 16h30.

Com direção, roteiro, montagem e produção executiva de Bárbara Cariry, o longa-metragem infantojuvenil conta a história de uma família de pescadores do litoral do Ceará, que decide viajar para o sertão, indo até a cidade de Barbalha, na região do Cariri, com o objetivo de pagar uma promessa durante a festa do Pau da Bandeira. O festejo reúne anualmente milhares de pessoas para missas e cortejos em torno da fé em Santo Antônio.

Ficha Técnica

Título: Pequenos Guerreiros (2021)

Formato: Longa-metragem – Ficção – Colorido – Digital 4K – Dolby Digital 5.1

Duração: 74 minutos

Produtora: Iluminura Filmes

Direção e produção executiva: Bárbara Cariry

Roteiro: Bárbara Cariry e Rosemberg Cariry

Elenco: Georgina Castro, Bruno Goya, Juan Calado, Lara Ferreira e Daniel Almeida

Direção de fotografia: Petrus Cariry

Montagem: Bárbara Cariry e Petrus Cariry

Direção de arte: Sérgio Silveira

Direção de produção: Teta Maia

Trilha sonora original: João Victor Barroso

Som direto: Yures Viana

Mixagem e desenho de som: Érico Paiva

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis na Fundação Cultural de Palmas e no Cine Cultura, localizados no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, nos valores de R$15,00 inteira e R$7,50 meia-entrada. Informações: 3212-7308/7307.

Confira a programação completa

Quinta: 22/12/2022

16h30 – Pequenos Guerreiros, Barbara Cariry- Animação|Brasil|2022|75’

Classificação: Livre

18h10 -Aftersun, Charlotte Wells- Drama| Reino Unido/EUA|2022|102’

Classificação: 14 anos

20h10- E.T. – O Extraterrestre, Steven Spielberg- Ficção, Aventura| EUA|1982|89’

Classificação: Livre

Sexta: 23/12/2022

16h30 – Pequenos Guerreiros, Barbara Cariry – Animação|Brasil|2022|75’

Classificação: Livre

18h10 – Serial Kelly, René Guerra- Comédia|Brasil|2022| 83’

Classificação: 16 anos

20h10 -Aftersun, Charlotte Wells- Drama| Reino Unido/EUA|2022|102’

Classificação: 14 anos

Terça: 27/12/2022-

16h30 – Pequenos Guerreiros, Barbara Cariry- Animação|Brasil|2022|75’

Classificação: Livre

18h30 – Harry Potter e a Câmara Secreta, Chris Columbus- Fantasia| 2002|EUA| 161’

Classificação: Livre / Versão dublada

Quarta: 28/12/2022

16h30 – Na Rédea Curta, Ary Rosa e Glenda Nicácio – Comédia|Brasil|2022|95’

Classificação: 12 anos

18h10-Aftersun, Charlotte Wells- Drama| Reino Unido/EUA|2022|102’

Classificação: 14 anos

20h30 – Serial Kelly, René Guerra- Comédia|Brasil|2022| 83’

Classificação: 16 anos