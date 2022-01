Cinco municípios são beneficiados com emendas do Deputado Antonio Andrade para aquisição de ambulâncias

Texto: Ascom Deputado Antonio Andrade

Diante do cenário dos últimos anos com demandas crescentes para área da saúde, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, tem destinado a maior parte de suas emendas para a área da saúde.

Neste início de ano cinco municípios tocantinenses, Aliança do Tocantins, Chapada da Natividade, Formoso do Araguaia, Juarina e Paranã já contam com recursos em conta para aquisição de ambulâncias, por meio de suas emendas parlamentares do Deputado.

“O Tocantins é um Estado com grandes extensões territoriais, temos 139 municípios e em determinadas situações é inevitável o deslocamento para atendimento médico, nestes casos queremos garantir conforto, segurança e dignidade aos pacientes, por meio de ambulâncias novas”, destacou o Presidente.

Além dos municípios citados, Lagoa da Confusão e Almas, também tem recursos das emendas parlamentares de Antonio Andrade empenhados para aquisição de ambulâncias.

Os valores se referem às emendas parlamentares do ano de 2021.