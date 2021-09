Cidades Inteligentes: Palmas fica na 10ª posição no ranking nacional no eixo da educação

O Ranking Connected Smart Cities 2021, divulgado na quarta-feira, 1º de setembro, destaca Palmas na 10ª posição no eixo Educação, considerando os 677 municípios brasileiros avaliados. Analisando apenas as capitais, Vitória (ES) e Florianópolis (SC) alcançaram uma posição melhor, o primeiro e quinto lugar respectivamente. A Capital tocantinense também se projeta nos eixos Urbanismo, 26ª posição; Saúde, 39ª posição; Tecnologia e Inovação, 39ª posição; Mobilidade, 44ª posição; e Segurança, 84ª posição.

No ranking geral, Palmas fica na 1ª posição na região Norte. Entre as cidades com o mesmo porte, população de 100 mil a 500 mil, a Capital do Tocantins aparece na 12ª posição. Na avaliação dos 677 municípios, que possuem mais de 50 mil habitantes, Palmas ficou na 35ª posição. Na 7ª edição, o estudo elaborado pela Urban Systems, em parceria com a Necta, tem como objetivo apresentar as cidades mais inteligentes e conectadas avaliando 11 eixos temáticos: Mobilidade, Urbanismo, Meio Ambiente, Tecnologia e Inovação, Empreendedorismo, Educação, Saúde, Segurança, Energia, Governança e Economia.

Educação

O estudo destaca que Palmas investe R$ 1.027,38 por habitante na educação, com uma média de 34,2 alunos por sala no 9º ano do Ensino Fundamental, e média de hora/aula diária de 5,8 horas e oferta da matrícula escolar na modalidade online. Também são considerados como pontos positivos a oferta de 16,37 vagas por mil habitantes maiores de 18 anos em universidade pública; média do Enem de 431,3 dos alunos das escolas públicas; 99,70% dos professores do Ensino Médio têm ensino superior; e nota no Ideb, anos finais do ensino público, de 5,4.

A secretária da Educação de Palmas, Cleizenir dos Santos, atribui esse destaque ao jeito humano e sensível da gestão em enxergar a Educação da Capital como uma das principais ferramentas de mudança de vida dos palmenses. “Mais uma vez, temos a alegria de ver a nossa Educação em destaque nacional. Palmas tem uma gestão que investe em infraestrutura de excelência nas unidades educacionais já existentes, além de pensar grande, construindo novas unidades, garantindo, assim, a ampliação na oferta de vagas. Tornando o ensino acessível a todos”, pontua.

A gestora da área, Cleizenir, ainda chama a atenção para a qualificação dos profissionais e o impacto positivo nos índices de aprendizagem, possibilitando bons resultados. “Nossos profissionais passam por ciclos constantes de formações, inovando no jeito de ensinar, com amor, dedicação, e disciplina, temos a certeza que o desempenho das nossas crianças elevam o ensino -aprendizagem, colocando a Educação da Capital em outro patamar: a melhor Educação do Brasil”, finaliza.

Urbanismo

No indicador lei sobre zoneamento ou uso e ocupação do solo, Palmas alcançou nota 10, no eixo Urbanismo. O Plano Diretor Estratégico da Capital teve nota nove e a lei sobre operação urbana consorciada, nota 5. Outros dois pontos positivos da Capital, 100% dos domicílios urbanos com água encanada e 88,2% atendidos com coleta de esgoto. O estudo ressalta que a Prefeitura de Palmas investe R$ 569,69 por habitante em urbanismo. Também foram destacados a emissão de alvará pelo site da prefeitura e o cadastro imobiliário informatizado.

“Esse resultado alcançado é em razão da orientação da prefeita Cinthia Ribeiro que tem priorizado as demandas da Capital na área do urbanismo. A emissão de alvará na modalidade simplificada em Palmas é a segunda mais rápida do Brasil. Em conjunto com o Instituto de Planejamento Urbano de Palmas (Ipup), estamos discutindo a revisão das leis sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo, código de obras e postura e do Plano Diretor”, detalha o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais, Carlos Braga. O gestor adiantou que a nova composição do Conselho de Desenvolvimento Urbano se reunirá ainda este mês.

“Não podemos deixar de mencionar outras importantes atuações da gestão participativa do município de Palmas, como a Ouvidoria atuante e secretarias dando rápidas respostas às solicitações da população. Um dos exemplos de uma gestão inteligente foi a elaboração em conjunto com os palmenses dos projetos das praças das quadras Arne 54 (408 Norte) e Arne 64 (508 Norte). E a construção de uma cidade inteligente anda junto com a sustentabilidade. Por isso, os incentivos à produção de energia fotovoltaica, à coleta seletiva e a retomada dos projetos do Programa Palmas Sustentável, expresso na Iniciativa Cidades Emergentes Sustentáveis (ICES)”, avalia a presidente do Ipup, Denise de Morais, destacando que Palmas deve alcançar melhores posições na próxima avaliação.

Saúde

Com uma boa cobertura da saúde pública, Palmas tem 4,71 leitos por mil habitantes, sendo que a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda de 3 a 5 leitos. São 284,04 médicos por mil habitantes, as despesas com saúde per capita é de R$ 829,48 e com uma taxa de óbitos infantis de 1,6 por mil nascidos vivos. Outro ponto destacado é a cobertura da coleta de esgoto, 88,2% dos domicílios urbanos e 100% da coleta de resíduos sólidos. O estudo ainda traz que Palmas conta com 15,07 quilômetros de ciclovias por 100 mil habitantes.

O secretário municipal de Saúde, Thiago de Paulo Marconi, destacou que recebe com alegria o reconhecimento ao trabalho da pasta. “Junto com todos os profissionais da Saúde de Palmas, contando sempre com o apoio da prefeita Cinthia Ribeiro, buscamos sempre o melhor para a população. Hoje Palmas investe em Saúde mais de 22% do seu orçamento total anual e, com muito esforço e entendimento dos demais órgãos, conseguimos sobressair perante às dificuldades enfrentadas nesta pandemia”, pontua.

Outros indicadores apresentados pelo Ranking Connected Smart Cities 2021 sobre Palmas são: 42,86% de crescimento das empresas de tecnologia, crescimento de 18,50% de microempreendedores individuais, nota 8 em relação a escolaridade da prefeita e nota 8,53 na Escala Brasil Transparente.

Destaque da região

A prefeita Cinthia recebeu na quarta-feira, a primeira colocação entre as cidades da região Norte do Brasil. “Sou uma admiradora do conceito de cidades inteligentes. Sonho com uma Palmas cada dia mais integrada, tecnológica e inteligente. Este prêmio comprova que estamos no caminho certo. Acredito que o segredo para alcançar melhores resultados é colocarmos sempre o ser humano e suas relações como prioridades. Para otimizar os resultados, investimos em tecnologia, com instrumentos de controle de dados, de planejamento e de inteligência. Agora, a maior demonstração de cidade inteligente é quando ela é gerida para as pessoas”, considera a gestora municipal.

Ranking Connected Smart Cities 2021

Geral

35ª – Palmas: 33,269

Região Norte – 1º lugar

Educação

10ª – Palmas: 6,232

Urbanismo

26ª – Palmas: sem nota

Saúde

39ª – Palmas: 3,652

Tecnologia e Inovação

39ª – Palmas: 4,913

Mobilidade

44ª – Palmas: 3,467

Segurança

84ª – Palmas: 3,298