Cidadania e Justiça realiza palestra sobre prevenção do câncer de mama e de colo de útero para egressas do Sistema Penal

Dando continuidade as ações da Campanha Outubro Rosa, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) realizou nesta quinta-feira, 14, uma palestra voltada a conscientização e prevenção do câncer de mama e de colo de útero. Promovida pelo Escritório Social de Palmas, em parceria com a Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Palmas, a atividade contou com a participação de egressos, familiares e profissionais que atuam no Escritório.

Durante a palestra, foram abordadas as principais causas, consequências e tratamentos relacionados ao câncer de mama e do colo de útero, além de informações sobre onde realizar consultas gratuitas e buscar ajuda. A ação faz parte das assistências prestadas pelo Escritório, a fim de garantir apoio aos egressos do Sistema Penal e suas famílias.

“Além de ações pontuais durante as campanhas nacionais como esta, também temos profissionais que acompanham cada caso e podem identificar quem está precisando de tratamento de saúde, para que sejam encaminhados para os setores competentes”, explicou o coordenador do Escritório Social, Leandro Bezerra.

Para a gerente de Políticas de Alternativas Penais da Seciju, Bárbara Pinheiro, mesmo com as possibilidades de acesso à informação, ainda há um déficit sobre a orientação dos acompanhamentos preventivos e, por isso a intenção é informar o maior número de mulheres possíveis. “A intenção é levar informação, divulgar os exames preventivos que estão sendo feitos na Rede Pública de forma gratuita, sobre os quais muitas pessoas não sabem e acabam não tenho acesso a essas possibilidades. Então o objetivo é esse, informar e contribuir da melhor forma para o combate a esse tipo de câncer”, afirmou.

Parceira na ação, a Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Palmas tem como objetivo conscientizar a população acerca da importância das consultas preventivas e prestar assistência a pacientes em situação de vulnerabilidade. Entre as atividades realizadas estão a promoção de palestras, entrega de cestas básicas, itens de higiene, roupas, perucas e outros.

A voluntária da Liga, Reila Diniz, que ministrou a palestra, conta que o trabalho de prevenção câncer de mama e do colo de útero é feito durante todo o ano. “O nosso principal objetivo é a orientação para prevenção, é alertar as mulheres para que, mesmo em casos de diagnóstico de câncer, este não se agrave e possa ser tratado. A gente faz um trabalho durante todo o ano e o intensificamos no Outubro Rosa”, ressaltou.

Para a familiar de uma egressa, N.A.S.O, a palestra teve grande importância para alertar sobre os cuidados necessários. “Essa ação foi muito produtiva, só tenho a agradecer pelo despertamento porque se nós tivéssemos mais atenção e mais cedo, muitas mulheres não morreriam, por isso esse acompanhamento é muito bom”, contou.

Escritório Social

Vinculado à Seciju, o Escritório Social é um equipamento público de gestão compartilhada entre os Poderes Judiciário e Executivo, que atende pessoas pré-egressas e egressas do Sistema Penal, além de seus familiares. No local são promovidas assistências ligadas ao encaminhamento profissional, saúde, atendimentos jurídicos e outros.