Chuvas intensas não prejudicam atendimentos de manutenção viária em Palmas

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

O acumulado de chuvas entre outubro de 2021 e janeiro de 2022 em Palmas já supera em 41% as precipitações registradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) entre outubro de 2020 e janeiro de 2021. Apesar da intensidade das chuvas do inverno palmense, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) tem mantido frentes de trabalho empenhadas no atendimento de toda a Capital, inclusive, tendo reforçado algumas equipes.

Todos os dias a programação envolve, pelo menos, 13 equipes diariamente neste período do ano. Dez ficam dedicadas à manutenção de avenidas e ruas pavimentadas (no período de estiagem são cinco equipes). Este serviço de recuperação asfáltica só sofre pausas enquanto há precipitação. Qualquer interrupção ocorrida por causa de chuva no fim do dia é reinserida na programação de serviços diária no dia seguinte para retomada de possíveis atendimentos interrompidos.

Nesta quarta-feira, 09, por exemplo, há equipes trabalhando na recuperação de ruas erodidas nos Setores União Sul, acesso à Praia dos Buritis e área de chácaras do Jardim Aureny III. Também há equipes escaladas para recuperação de asfalto no Santa Fé e Morada do Sol e na manutenção de pavimento na Quadra Arse 22 (206 Sul) e Avenidas NS-01, LO-12 e NS-10 (cruzamento entre a Av. JK E LO-14) e NS-08 (cruzamento entre Av. JK e NS-15).

Erosões

As três demais equipes, seguindo a Superintendência de Obras Viárias, atendem localidades com acessos ainda não pavimentados. São equipes incumbidas da correção de erosões abertas pelas fortes chuvas. Esses atendimentos acontecem com apoio de uma máquina patrol, um rolo compactador e quatro caçambas carregadas para reposição de sedimento para nivelamento das vias não pavimentadas.

Estas três equipes atendem as seguintes assentamentos, bairros e comunidades: Lago Norte, Sonho Meu, Água Fria, Diamante, Fumaça, Jardim Aeroporto, Lago Sul (parcial), Irmã Dulce, Sônia Regina, Bela Vista, União Sul, Morada do Sol, Santa Fé Rural, acessos às Praias do Prata, do Caju e Buritis, a vila de pescadores nas imediações do Jardim Taquari, entre outros. Todos esses atendimentos são feitos em regime de rodízio contínuo. Todas essas manutenções podem ocorrer de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas e aos sábados, das 7 às 11 horas, conforme a programação do dia.

Balanço

Ao longo de 2021, os serviços viários de execução direta da Superintendência de Obras Viárias garantiram a recuperação de mais de 325 mil m² de pavimento, pavimentação por execução direta de 80.659 m² de avenidas e ruas e manutenção de 2.235 pontos de acesso à rede de drenagem pluvial (bocas de lobo) e execução de 1.150 metros de rede pluvial.

Como solicitar

Sugestões e pedidos de atendimentos relativos à manutenções viárias e patrolamento pode ser solicitadas à pasta pelo aplicativo Colab. O app disponível para celulares Android e iOs também permite solicitações de outros serviços municipais como recolhimento de galhada, por exemplo. A plataforma também é acessível pelo site. Dúvidas sobre esse serviço podem ser esclarecidas pelos telefones (63) 3212- 7417 e 3212-7426 de segunda a sexta-feira das 13h às 19h.