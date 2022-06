Chuva traz alívio em Palmas nesta terça-feira, 14

Palmenses foram surpreendidos na tarde desta terça-feira, 14, com uma chuva, que mesmo sendo rápida, trouxe alívio em meio ao calor do mês de junho. O fenômeno confirma previsão do boletim da Defesa Civil Municipal, emitido na sexta, 10, quando apontava possibilidade de chuva no domingo, 12, de 5 mm; segunda-feira, 13, de 5 mm, e na terça-feira, 14 de 10 mm.

Para esta quarta-feira, 15, a previsão é de que a temperatura mínima seja de 21ºC e a máxima de 35ºC, com possibilidade de chuva de 5 mm. A umidade relativa do ar ficará entre 81% e 32%.