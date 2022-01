Chiclete com Banana se apresenta em Palmas na festa World Folia

Texto: Álvaro Júnior/Assessoria de Comunicação

Seguindo todas as recomendações da OMS – Organização Mundial da Saúde, será realizado em Palmas no próximo dia 11 de fevereiro, a partir das 22h, no Crystal Hall, o World Folia, evento que traz uma das bandas mais consagradas de todos os tempos, Chiclete com Banana. Nesta primeira edição do World Folia, os baianos vão levar o seu axé contagiante para o festival e prometem animar o público ao som das suas novas músicas de trabalho, “Joinha” e “Procissão”, que já estão disponíveis nas plataformas digitais. Mas os clássicos que também são conhecidos em todo o Brasil, como: “Voa voa”, “Quero Chiclete” e “ Diga que Valeu”, também estarão no repertório. Além dos ícones, se apresentam também a dupla Di Luca e Raphael, Prefixo 63 e Douglas Rocha.

Com uma nova formação a banda Chiclete com Banana traz Khill, ex-vocalista da Banda Patchanka, como nova voz do grupo formado pelos músicos Wado Marques, Lelo Lobão, Deny e Walter Cruz. “Esta será a nossa primeira apresentação em Palmas com a nova formação, estamos muito ansiosos e temos certeza que será uma noite incrível. O público palmense irá dançar muito e curtir os grandes sucessos desta banda que sem sombra de dúvida é uma das mais queridas do Brasil. ” Disse Khill.

O festival seguirá todas as recomendações contra a COVID-19, terá monitores durante todo o evento com aplicação de álcool em gel. Na entrada, a comprovação de vacinação também será obrigatória.

Os ingressos para o evento já estão sendo comercializados na loja oficial no Palmas Shopping, 2º piso, na Rádio Conexão FM.

Serviço:

O quê: World Folia em Palmas

Quando: 11 de fevereiro

Onde: Crystal Hall

Horário: 22h – Abertura dos portões

Ingressos: Espaço 100% você: R$ 80,00

Camarote Voa Voa para 10 pessoas: R$ 3.000 com 500,00 de consumação.

Vendas On-line: ticketsprime.com.br