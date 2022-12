CGE Tocantins oferta novo curso sobre análise processual e elaboração de parecer técnico

Gabriela Glória/Governo do Tocantins

A Controladoria-Geral do Estado do Tocantins (CGE-TO) acaba de abrir nova capacitação na grade do órgão, com o curso “Análise Processual e Elaboração de Parecer Técnico”. O primeiro módulo aconteceu nesta terça-feira, 29, das 8h às 12h, no auditório da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) contemplando mais de 60 servidoras e servidoras que atuam em atividades de controle interno do Poder Executivo Estadual.

Neste primeiro dia foram apresentados e discutidos temas como boas práticas, aplicabilidade da checklist (lista de checagem) e principais falhas nas análises de processos de despesas. Os requisitos para a elaboração do parecer técnico também foi tema em pauta.

Segundo módulo

Quanto ao segundo módulo, ocorre nesta quarta-feira, 30, também das 8h às 12h, no auditório da PGE, e contará com atividades que envolvem a análise de casos práticos e a troca de experiências entre os participantes.

Aprimoramento

Uma das instrutoras do curso, a gerente de Auditoria em Políticas de Saúde e Educação, Maria Verônica de Carvalho, destacou que a iniciativa possibilita a melhoria na execução de políticas públicas pelo Governo do Tocantins. “A qualificação e o aprimoramento do conhecimento técnico são peças fundamentais para o aperfeiçoamento dos agentes de controle interno. Isso possibilita uma análise mais apurada dos processos de despesas públicas, diminuindo o risco de erros, e consequentemente, menos apontamentos pelos órgãos de controle interno”, frisou.

A capacitação conta ainda com a instrução da assessora de controle interno, Rosiane Xavier.

Participação

Participaram servidoras e servidores das secretarias da Administração (Secad); da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro); da Cidadania e Justiça (Seciju); da Educação (Seduc); da Fazenda (Sefaz); da Indústria, Comércio e Serviços (Sics); da Saúde (SES); da Segurança Pública (SSP); do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh); do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas); da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR); Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev); Polícia Militar do Tocantins (PM-TO); Universidade Estadual do Tocantins (Unitins); e da própria CGE-TO.

A certificação do curso acontece mediante parceria, pela Unidade Certificadora do Estado do Tocantins (Unicet), administrada pela Secretaria da Administração (Secad).

Edição: Val Rodrigues