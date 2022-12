César Menotti e Fabiano comandam show da virada com grande queima de fogos

A Praia da Graciosa será palco de boas vibrações neste 31 de dezembro, com uma programação que promete aquecer o coração do palmense na despedida de 2022 e a chegada de 2023. A tradicional festa da virada, promovida pela Prefeitura de Palmas, volta neste ano, trazendo muitas luzes, cores e música boa, com 10 minutos de queima de fogos de artifício, marcando a entrada do novo ano. A programação dos shows de Réveillon traz como principal atração a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, que cantará seus sucessos musicais, a partir das 23h30.

O anúncio da atração foi feito pela prefeita Cinthia Ribeiro, que divulgou mais cedo em seu twitter a tão aguardada programação. “Este final de ano tem um significado especial. Com confiança, responsabilidade e atitude, conseguimos vencer. A cada desafio, renovávamos a esperança de um futuro melhor, firmes quanto à importância do presente”, destacou a prefeita, apontando para um 2023 cheio de prosperidades e boas surpresas. “Os palmenses devem ter o valor que merecem. Por isso, para mim e para a minha equipe, a palavra de ordem para o próximo ano é trabalho.”

A programação será aberta pelo DJ Mateus Peres, com um sunset a partir das 18h30, e Léo Pinheiro, artista tocantinense de projeção nacional, brindará o público com uma seleção especial de pop e MPB. Em seguida a Banda 1 + 1 fará uma sessão de pagode, preparando o clima para a contagem regressiva da virada do ano.

Na sequência, César Menotti e Fabiano inicia sua apresentação até a contagem regressiva e o show pirotécnico. A dupla voltará ao palco até à 01h10 da manhã. A programação se encerra com Krys França e Banda, com muito axé e animação para fechar à noite. O som do palco será desligado às 3 horas da manhã.

Para o presidente da Fundação Cultural de Palmas (FCP), Giovanni Assis, os palmenses merecem uma festa grandiosa, após dois anos sem festividades devido à pandemia. “Após dois anos, Palmas volta a realizar uma festa de virada de ano, do jeito e tamanho que merece, para toda família, com muita alegria e o desejo de um 2023 nesse ritmo!”

Ao contrário de 2019, quando foi realizada a última festa de réveillon em Palmas, o Palco será na área da Praia e não mais no estacionamento. A mudança se deu devido ao espaço na orla ser mais amplo. A recomendação é que a população não leve garrafas de vidro para areia da praia.

A estrutura que já está sendo montada, também, contará com barraquinhas para venda de bebidas e comidas, e para isso, a Prefeitura já iniciou a seleção dos ambulantes. O local também contará com espaço saúde e de segurança pública.

Confira a programação de Réveillon 2022/2023

18h30 – 20h

Sunset com DJ Mateus Peres

20h10 – 21h40

Show com Léo Pinheiro (Pop/MPB)

21h50 – 23h20

Show com a Banda 1+1 (Pagode)

23h30 – 23h50

Show com a dupla César Menotti e Fabiano

23h50 à 00h10

Mensagem da prefeita Cinthia Ribeiro

Contagem regressiva

Show pirotécnico

00H10 – 01H10

Show com a dupla César Menotti e Fabiano (Sertanejo)

01H20 – 03H00

Show com Krys França e Banda (Axé)