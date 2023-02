Cerca de 3,4 mil kg de queijos impróprios para consumo são apreendidos em Aragominas

A Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec) realizou nessa quarta-feira, 8, uma operação de combate à produção clandestina de queijos e produtos lácteos, no município de Aragominas, na região norte do Estado. Foram apreendidos 3,4 mil kg de queijos clandestinos impróprios para o consumo, em uma empresa que atuava de forma irregular. O proprietário foi autuado no valor de R$ 4,5 mil, e os produtos foram destruídos no aterro sanitário da cidade.

Segundo o inspetor de Defesa Agropecuária da Adapec, Ricardo Matarazzo, na abordagem, a equipe encontrou uma quantidade de queijos fabricados sem registro no serviço de inspeção oficial e nenhuma condição higiênico-sanitária para processamento dos produtos, faltava equipamentos mínimos para o processamento, não realizava análises laboratoriais da matéria-prima, diversas irregularidades de ordem estrutural ineficiente contra insetos e roedores, entre outras.

“Do total de queijos aprendidos, 754 kg foram encontrados em um depósito, com data de vencimento há mais de 90 dias, oriundos de uma empresa com registro no Serviço de Inspeção Federal, e a Adapec dará ciência ao Mapa [Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento]”, destacou Ricardo Matarazzo.

O gerente de Inspeção Animal da Adapec, Antônio José de Souza Caminha, informou que esta ação foi desencadeada após o recebimento de denúncia feita à Adapec. “Aproveitamos para alertar a população para que observe sempre a origem dos produtos que estão levando para casa, pois estes produtos fabricados sem inspeção de um órgão oficial pode causar graves problemas à saúde humana”, frisou Antônio José, acrescentando que a população pode denunciar de forma anônima casos de produção clandestina de produtos de origem animal à Adapec pelo telefone 0800 063 11 22.

Edição: Caroline Spricigo

Revisão Textual: Marynne Juliate