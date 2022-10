Cerca de 1.200 estudantes do Tocantins disputam a final estadual dos Jets 12 a 14 anos em Palmas

Por Assessoria

Com muito entusiasmo e vontade de chegar ao pódio, estudantes de 136 escolas tocantinenses, estão em Palmas para participar da final estadual dos Jogos Estudantis do Tocantins (Jets) etapa 12 a 14 anos. A cerimônia de abertura da 31ª edição dos Jogos aconteceu nesta terça-feira, 4, em Palmas, e contou com a presença de delegações das 13 Diretorias Regionais de Educação do Tocantins.

As competições envolvem cerca de 1200 atletas e começam nesta quarta-feira, 5, dia do Aniversário do Tocantins. Os embates seguem até o dia 8 de outubro, em diversos espaços da capital.

Salomón Dante é um dos atletas desta edição dos Jets e busca o título de campeão estadual para Esperantina, cidade mais ao norte do Bico do Papagaio. O Aluno da Escola Estadual Joaquim Maria da Silva competirá na modalidade de atletismo. “É a minha primeira vez aqui e estou bem confiante. Gosto muito de esportes e espero ser medalhista”, disse.

Da Regional de Paraíso, a estudante Thais Fernanda, da Escola Estadual José Alves de Assis, de Caseara, também está confiante na vitória no atletismo. “Nos treinamos bastante e vamos dar o nosso melhor pra sair daqui campeãs estaduais”, revelou.

Durante a abertura dos Jogos, o secretário executivo da Educação, Edinho Fernandes, ressaltou que o incentivo ao desporto escolar revela talentos e promove a integração e o desenvolvimento dos estudantes. “O esporte é a ferramenta de inserção social mais eficaz que existe. O Governo do Estado tem o compromisso de investir cada vez mais no esporte para que nossos adolescentes e jovens tenham acesso a esse recurso que oferece tantos benefícios pra vida dos nossos estudantes”, enfatizou.

Os Jets

Promovidos pela Secretaria da Educação (Seduc), os Jets são divididos em etapas municipais, regionais e estadual. A final estadual pata atletas de 15 a 17 anos foi realizada no mês de junho, na capital.

Esta é última etapa dos Jets 2022, e envolve atletas de 12 a 14 anos. As competições ocorrem de 5 a 8 de outubro, contemplando 13 modalidades: atletismo, badminton, ciclismo, judô, natação, tênis de mesa, ginástica rítmica, xadrez, vôlei de praia, basquete, futsal, handebol, voleibol.

Alunos de 136 escolas municipais, estaduais e particulares do Tocantins estão disputando nas disputas. Os melhores colocados irão representar o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs) competição nacional, que ocorre no mês de novembro, no Rio de Janeiro.

Participações

O evento de abertura da final dos Jets contou ainda com a participação dos medalhistas dos Jebs (de 16 a 17 anos) e das Paralimpíadas Escolares 2022, que conduziram a tocha olímpica.

Além do encantamento da pira olímpica, o público foi surpreendido por apresentações de dança de alunos da rede estadual. O campeão do Dança Tocantins, Iago dos Santos, da Escola Estadual Euclides Bezerra Gerais, de Paranã, e representantes Balé Popular do Tocantins contagiaram os presentes dando ainda mais alegria ao evento esportivo.