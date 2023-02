Centro de Palmas recebe pré-conferência municipal de saúde nesta quinta, 9

Chegou a vez da população do centro de Palmas poder participar da pré-conferência municipal de saúde, que ocorre nesta quinta-feira, 9, no auditório da Escola Estadual Profª Elizângela Glória Cardoso (em frente a loja Havan), das 8 às 12h30, e discutir melhorias para o Sistema Único de Saúde (SUS). Confira a programação abaixo.

O evento é preparatório para a 12ª Conferência Municipal de Saúde de Palmas, com o tema ‘Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – amanhã vai ser outro dia’, que acontece nos dias 16 e 17 de março.

Essa é a segunda pré-conferência municipal de saúde e os moradores interessados em participar terão transporte gratuito, que sairá das Unidades de Saúde da Família (USFs) da região central, a partir das 7h30. Confira o itinerário abaixo. Para compor a pré-conferência, basta comparecer ao local do evento e fazer a inscrição. A terceira e última será na região sul, no dia 16 de fevereiro, na Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) Eurídice Ferreira de Mello, no mesmo horário.

As demandas são elencadas pela população a partir dos eixos debatidos, sendo eles: Eixo I – “O Brasil que temos. O Brasil que queremos”; Eixo II – “O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas”; Eixo III – “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia”; e Eixo IV – “Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.”

Rota dos ônibus

– USF Loiane Moreno Vieira – Arse 24 (210 Sul)

– USF Deise de Fátima – Arse 13 (108 Sul)

– USF Prof Isabel Auler – Arso 23 (207 Sul)

– USF Francisco Junior – Arso 41 (403 Sul)

– USF ASR-SE 75 (712 Sul)

– USF Arse 82 (806 Sul)

– USF Albertino Santos – Arse 101 (1004 Sul)

– USF Valeria Martins – Arse 122 (1206 Sul)

– USF Arse 131 (1304 Sul)

– USF Satilo Alves de Sousa – Arso 111 (1103 Sul)

– USF Walterly Ribeiro (Taquaruçu Grande)

Programação das pré-conferências:

8 horas – Apresentação cultural

8h30 – Mesa de abertura

9 horas – Painel: Eixos da 12ª Conferência Municipal de Saúde

9h40 – Painel: Perfil de Saúde Locorregional

10h20 – Intervalo

10h40 – Debate

12 horas – Encerramento