Cem de Taquaralto destaca crescente número de estudantes aprovados em cursos superiores

O Centro de Ensino Médio de Taquaralto comemora o número crescente de alunos aprovados em instituições de ensino superior, mesmo em período de aulas remotas por causa da pandemia da Covid-19. Há estudantes que foram aprovados em duas faculdades.

Leonidas Ryan Ferreira dos Santos foi aprovado no curso de Farmácia pela Faculdade de Palmas, (Fapal); Karyelle Pimenta Vieira Aires passou para o curso de Engenharia Ambiental, pela Faculdade Católica; Ana Clara Alves Rodrigues foi aprovada para o curso de Fisioterapia na Faculdade Católica e Faculdades Integradas Norte do Paraná (Unopar); Danielly Estefany Fabiano Braga foi aprovada no curso de Farmácia pela Fapal e Unopar; Haylon Vinícius Mesquita Teles, aprovado em Direito, pela Faculdade Uninassau; Maria Eduarda Alves dos Santos vai estudar Psicologia, pela Faculdade Uninassau; Haylana Cristhina Mesquita fará Direito pela Uninassau; Janaína dos Santos de Sá estudará Enfermagem, pela Faculdade Objetivo; Yaslla Estrela Inácio Noleto fará Psicologia pela faculdade Uninassau e a aluna Marília Gabriela de Oliveira Lima foi aprovada no curso de Direito, também pela Uninassau.

Como forma de incentivar outros estudantes a planejarem o futuro e irem em busca de formações no mercado de trabalho ou conquistar vagas nas universidades, a escola elaborou um painel com os nomes dos aprovados e incentivou todos os estudantes concluintes do ensino médio a fazerem a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para a estudante Marília, 18 anos, aluna de escola pública que estudou no Centro de Ensino Médio Santa Rita e depois no CEM Taquaralto, esse é um momento de alegria. “Iniciar um curso superior é um desafio para mim, mas estou bem confiante e tenho certeza de que tudo dará certo”, ressaltou.

A estudante Yaslla, 17 anos, contou que reservava horários na semana para estudar, para não ficar com as tarefas atrasadas. Ela demorou a escolher uma opção de curso superior. “No início tive muitas dúvidas sobre o que eu gostaria de fazer, até porque não tinha descoberto o meu sonho. Quando achei o curso de psicologia, foi como se tivesse me achado, quero muito ajudar o próximo e entender mais sobre mim mesma e o ser humano”, frisou.

A diretora da escola Eliane Caetano Mendonça destacou o trabalho da equipe pedagógica. “A aprovação dos nossos alunos em vestibulares 2021 é resultado de muita dedicação e esforço da equipe pedagógica e administrativa. A confiança no potencial dos alunos garante a eles segurança e comprometimento para traçar metas, alcançando seus objetivos na vida estudantil. Nossos resultados são frutos da parceria constante entre escola, alunos, pais e comunidade escolar, ouvindo, atendendo suas necessidades, valorizando sua cultura e respeitando as diferenças”, esclareceu a diretora.