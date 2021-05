Celso Morais se reúne com presidente da Unirg e anuncia data do próximo vestibular

Na manhã da última sexta-feira, dia 07, o prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais, recebeu em seu gabinete o presidente da Fundação Unirg, Thiago Miranda, juntamente com os vereadores Camilla Rhuana e Jozival Rodrigues e a secretária municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, Patrícia Nascimento, onde trataram sobre o processo seletivo ocorrido no domingo, 02 de maio.

“O primeiro vestibular para o Curso de Medicina da Unirg – Campus Paraíso foi um sucesso e hoje já estamos planejando a expansão educacional em nosso município”, afirmou o prefeito Celso Morais. Na ocasião também foi tratada a dinâmica para a aplicação do próximo vestibular que acontece ainda neste semestre.

A Unirg tem capacidade para atender até 120 alunos e por isso “em quatro de julho vai acontecer mais um processo seletivo para a escolha de outros 60 estudantes que devem compor a segunda turma de Medicina”, acrescentou Celso Morais.

A previsão é de que as aulas sejam iniciadas em agosto de 2021. A estrutura do campus é nova e o prédio foi doado pela Prefeitura de Paraíso do Tocantins para a promoção da formação profissional e científica de nível superior em todas as regiões do Estado.