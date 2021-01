Celso Morais e Raquel Ogawa recebem visita de cortesia da Senadora Kátia Abreu

O prefeito Celso Morais e a vice-prefeita Raquel Ogawa receberam visita de cortesia da Senadora da República Kátia Abreu. O encontro ocorreu no último dia 22, no gabinete da Prefeitura de Paraíso do Tocantins, e foi marcado por diálogo, alinhamento institucional e questões de interesses da população.

Na ocasião a Senadora destacou importantes projetos, tal como o Consórcio Intermunicipal, visando a implantação na região do Vale do Araguaia. Este tem o objetivo de compartilhar entre as prefeituras conveniadas máquinas, equipamentos, material para recapeamento e asfaltamento e infraestrutura dos municípios.

A parlamentar falou também de projetos para Paraíso, o Catarata Zero, que já contemplou a cidade no ano passado, e outros idealizados: o Cirurgias 100% Mulheres e Mulher Empreendedora. Os gestores do município e a senadora trataram de assuntos, a exemplo, da ampliação da BR 153 no perímetro urbano e melhorias na via central de Paraíso transformando a Avenida Bernardo Sayão em mão única.

O prefeito agradeceu a senadora e frisou que as emendas parlamentares vão contribuir muito para o município. “Nos colocamos à disposição para o diálogo sobre as parcerias e o fortalecimento de Paraíso e do Vale do Araguaia”, destacou Celso Morais.