Celso Morais anuncia novos grupos que serão vacinados contra a Convid-19 em Paraíso

O Prefeito Celso Morais e o Secretário Municipal de Saúde, Arllérico André, se reuniram na manhã desta quarta-feira, dia 9, com representantes de grupos de profissionais e entidades, que a partir do próximo dia 10, receberão vacinas contra à Covid-19 em Paraíso do Tocantins.

A vacinação para estes grupos específicos acontecerá na Unidade Básica de Saúde Aracy Aires Parente (Sesp), região central da cidade, no horário das 7h30 às 11h30 e de 13h30 às 17h. Para a imunização, a Secretaria Municipal de Saúde contará com 3.318 doses recebidas pelo Governo do Estado, da fabricante Pfizer.

Para o Prefeito Celso Morais, esta é uma ação que contribuirá para o impulsionamento da vacinação em Paraíso. “De acordo com as normativas do Plano Nacional de Imunização, estamos impedidos de diminuir a idade do público alvo, então iremos abrir em nosso município a vacinação para alguns grupos de pessoas, que pela atividade que desempenham, estão bastante expostos a contrair esta doença”, explicou o gestor.

A reunião desta manhã contou com a participação do representante dos mototaxistas, Renan Gama; dos taxistas, Maurício Cardoso; dos servidores da limpeza pública, Iraílson Lobo; dos representantes dos trabalhadores do Terminal Rodoviário, Valdinez Campelo e Paulo Sérgio Diniz; além dos representantes da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), o vereador Walter Gontijo e o Delegado Regional, Gustavo Damasceno; e da Comunidade Terapêutica Jovens de Valor, Leojanes Neiva.