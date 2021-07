CDH discute na segunda-feira impactos da pandemia sobre a população negra

Os impactos da pandemia de covid-19 sobre a população negra brasileira serão discutidos pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) às 9h da segunda-feira (12). O debate remoto foi requerido pelo presidente do colegiado, senador Humberto Costa (PT-PE), e será realizado em caráter interativo, com possibilidade de participação dos cidadãos.

O tema da audiência pública é “Nem fome, nem bala, nem covid: população negra em defesa do bem viver. Impactos da pandemia do novo coronavírus na população negra do Brasil, bem como a ausência de políticas públicas para o enfrentamento desta pandemia”.

— Em todas as pesquisas feitas ao longo da pandemia e no pós-pandemia para analisar os efeitos que ela teve sobre a população brasileira, ficou muito evidente que são as populações mais pobres, mais vulneráveis, as que mais sofreram. Seja sendo acometidas em maior quantidade pela doença, seja representando maior número de mortos ou pelo fato de que sofreram as consequências mais graves. E isso reforça a desigualdade no Brasil. Discutirmos agora é importante até para as medidas que precisam ser tomadas no pós-pandemia e que devem levar em consideração esses segmentos mais afetados — explicou Humberto em entrevista à Agência Senado.

Entre os convidados estão o coordenador-geral do Movimento Negro Unificado, Silas Félix, e representantes da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas; do Coletivo Nacional de Juventude Negra e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos na Bahia.

Interatividade

Perguntas e comentários podem ser enviados por meio do Portal e‑Cidadania. As mensagens podem ser lidas e respondidas pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como hora de atividade complementar em curso universitário, por exemplo. O Portal e‑Cidadania também recebe a opinião dos cidadãos sobre os projetos em tramitação no Senado, além de sugestões para novas leis.